La Confédération décerne ses prix d'art et de design à Bâle

L'Office fédéral de la culture (OFC) a révélé lundi les noms des lauréats des Prix suisses d'art et de design. Les prix sont dotés de 25'000 francs chacun. Les oeuvres des lauréats du concours fédéral seront exposées dès mardi en parallèle à Art Basel.

Les prix suisses d'art devaient être remis dans la soirée à Bâle en présence du conseiller fédéral Alain Berset. Les onze lauréats sont Mirkan Deniz (Zurich), Gabriele Garavaglia (Zurich), Simone Holliger (Genève), Sophie Jung (Bâle), David Knuckey (Genève), Aldo Mozzini (Zurich), Augustin Rebetez (Mervelier, JU), Dorian Sari (Genève) et Hannah Weinberger (Bâle).

Quant aux prix de design, ils seront remis mardi en même temps que le Grand Prix suisse de design qui récompense la designer de produits Rosmarie Baltensweiler, la styliste d’intérieur Connie Hüsser et le lithographe Thomi Wolfensberger.

Parmi les 17 lauréats figurent plusieurs designers actifs en Suisse romande: Ondřej Báchor (Lausanne), Guillaume Chuard & Daniel Nørregaard (Londres/Lausanne), Solène Gün (Bienne), Micael Filipe & Romain Viricel (Lausanne / Lyon / Londres), Yann Mathys & Thibault Dussex (Genève/Renens), Dimitri Nassisi (Grens, VD), Julie Richoz (Paris) et Daniel Zamarbide (Genève/Lisbonne).

La cérémonie de remise des prix dans les domaines de l’art, de l’architecture et de la critique, édition et exposition, sera également l’occasion de rendre hommage aux lauréats déjà connus du Grand Prix suisse d’art/Prix Meret Oppenheim 2019: les architectes Marcel Meili, décédé en mars, et Markus Peter, le journaliste et critique d’art Samuel Schellenberg et l’artiste Shirana Shahbazi, a indiqué l'OFC.

Art Basel

Art Basel 2019 qui ouvre ses portes de jeudi à dimanche, bénéficie actuellement d'un marché de l'art florissant. La foire d'art contemporain accueille cette année près de 300 galeries de 34 pays. Les grandes maisons comme David Zwirner et Gargosian de New York ou Sprüth Magers de Berlin sont une fois de plus au rendez-vous.

Quelque 2000 artistes du monde entier sont représentés. Selon des estimations d'AXA XL Art & Lifestyle, les oeuvres d'art exposées à Bâle représentent une valeur totale de 3,5 milliards d'euros (environ 4 milliards de francs).

/ATS