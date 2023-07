La Collection Bührle « hackée » par un collectif artistique

Un collectif artistique a piraté l'exposition de la Collection Bührle au Kunsthaus de Zurich. Il a remplacé des informations rédigées accessibles aux visiteurs par code QR par des remarques particulièrement critiques sur la provenance des oeuvres présentées.

Quatre codes QR ont été manipulés, indique à Keystone-ATS le porte-parole du Kunsthaus, Björn Quellenberg. Ce dernier confirme une information révélée mardi par la radio alémanique SRF.

Ces codes ne renvoient pas aux recherches de provenance des oeuvres, effectuées par la Fondation Bührle, mais au site en ligne du collectif artistique 'KKKK' qui les a 'hacké'. Le piratage a été découvert le week-end dernier.

Double profiteur de la guerre 39-45

A titre d'exemple, le code QR piraté du 'Garçon au gilet rouge', de Cézanne, renvoie à un commentaire dénonçant le fait que le collectionneur et marchand d'armes Emil Bührle a doublement profité du régime nazi. Son commerce lui a rapporté une fortune et il a, en plus, profité de la détresse de collectionneurs d'art juifs, persécutés par les nazis, pour se constituer sa propre collection.

Cette version des faits n'est pas contestée par les historiens. Le Kunsthaus ne les a toutefois jamais présentés avec autant de clarté.

Exposition revisitée dès novembre

Au mois de mars, le Kunsthaus a mis en place une nouvelle stratégie de recherche de provenance des oeuvres de la Collection Bührle. Une commission internationale indépendante d'experts participe à ces travaux. Un examen systématique et approfondi de la collection est en cours.

Le Kunsthaus proposera à partir du 3 novembre une nouvelle présentation de la très controversée Collection Bührle. Elle mettra l'accent sur le contexte historique et posera un regard critique sur la collection qui comprend 203 oeuvres.

Emil Bührle est devenu l'un des hommes les plus riches de Suisse grâce à des ventes d'armes pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Décédé en 1956, il a légué la collection à une fondation qui la gère depuis 1960. Elle a été déposée à titre de prêt permanent au Kunsthaus depuis l'automne 2021.

/ATS