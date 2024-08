La Biennale Images Vevey va se (dé)connecter du 7 au 29 septembre

La 9e édition de la Biennale Images Vevey se tiendra du 7 au 29 septembre dans la ville de la Riviera. Thème de l'affiche 2024, '(dis)connected' propose des expériences visuelles traitant du fossé creusé par les technologies digitales entre passé, présent et futur.

La programmation a été dévoilée jeudi dans les jardins réaménagés de Nestlé à Vevey, en présence de plusieurs personnalités politiques, économiques et culturelles. Plus importante biennale d'arts visuels de Suisse, la manifestation culturelle autour de la photographie reste fidèle à son concept: des expositions et installations photographiques réalisées sur mesure en plein air et en intérieur, à découvrir gratuitement dans toute la ville durant trois semaines.

Plus de 50 artistes de 22 pays différents sont invités cette année. Ecologie, géopolitique, économie, arts, éducation et loisirs: tous les secteurs de la société sont concernés par cette révolution des nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle (IA).

/ATS