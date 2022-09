La Bâtie fait mieux que 2021 avec 26'000 spectateurs

La 46e édition de La Bâtie-Festival de Genève s'est refermée sur une affluence en augmentation, à 26'000 personnes. Même si la participation n'atteint pas celle d'avant la pandémie, les organisateurs parlent d'une situation 'au beau fixe'.

Sur 18 jours, le taux de remplissage moyen s’élève à trois quarts de la capacité, ont-ils dit dimanche. Au total, 60 propositions étaient prévues sur 45 sites, dans 24 villes communes du canton de Genève, de France voisine et du canton de Vaud. Cette édition marque 'un retour prévu à la normale', selon les organisations.

Parmi les animations, l'actrice Vimala Pons a rempli en première suisse à trois reprises son spectacle. Le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui a fait ses débuts à la tête du Ballet du Grand Théâtre de Genève devant un millier de personnes.

Les projets de territoire ont prolongé les collaborations avec de nombreuses communes du Grand Genève. La musique a une nouvelle fois rassemblé un public nombreux, notamment avec le collectif féminin Berceuses.

Au total, plus de cent programmateurs et professionnels venus de Suisse et d'autres pays se sont déplacés. Le festival a contribué à la production et à la co-production de dix nouvelles animations.

Parmi celles-ci figuraient un spectacle alternant scène et cinéma et un mapping avec sonorités électroniques. La prochaine édition aura lieu du 24 août au 10 septembre 2023.

/ATS