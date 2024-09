La 48e édition de La Bâtie a attiré plus de 20'000 spectateurs

En 18 jours, la 48e édition de La Bâtie-Festival de Genève a attiré plus de 20'000 spectateurs. La manifestation pluridisciplinaire de la rentrée culturelle, qui s'est achevée dimanche, a proposé 50 événements dans 36 lieux.

Les 104 représentations ont affiché un taux moyen de remplissage de 83%, a indiqué dimanche le festival. La moitié des spectacles étaient présentés en première romande, dont 'Mothers. A Song for Wartime', la pièce chorale de la Polonaise Marta Górnicka, et 'Four New Works', de la chorégraphe américaine Lucinda Childs, tous les deux en ouverture de cette édition.

Parmi les autres artistes incontournables figuraient le compositeur allemand Max Richter, qui a inauguré son nouvel album et sa tournée mondiale à La Bâtie, et l'organiste américaine Kali Malone. Du côté des metteurs en scène, l'Autrichienne Florentina Holzinger a présenté son spectacle démesuré 'Ophélia's Got Talent' et le Libano-Canadien Wajdi Mouawad a clos le festival avec sa pièce de cinq heures 'Racine carrée du verbe être'.

Soirées dansantes

Neuf spectacles étaient des créations, comme 'Juana ficción', de la performeuse La Ribot et du chef d'orchestre Asier Puga, et le solo 'Troglodyte', du chorégraphe et danseur Thomas Hauert. Maya Bösch a adapté pour deux comédiens 'Dans la solitude des champs de coton', de Bernard-Marie Koltès. Une pièce qui était aussi visible dans la mise en scène de Roland Auzet, en accueil.

Les festivaliers ont aussi dansé avec le groupe français Isaac Delusion et les Italiens de Mind Enterprises. Sept soirées de DJ sets étaient été programmées, avec des artistes suisses et internationales dont la Française Chloé qui participait à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques à Paris, quelques heures seulement après son set à Genève, a relevé le festival.

L'affiche de cette 48e édition comptait 20 événements de moins que la précédente et était davantage concentrée à Genève en raison de la perte d'un soutien financier. La prochaine édition est d'ores et déjà prévue du 28 août au 14 septembre 2025.

