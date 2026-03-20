La 40e édition du FIFF inaugurée sous le signe de la jubilation

La 40e édition du Festival international du film de Fribourg (FIFF) a été lancée vendredi, ...
La 40e édition du FIFF inaugurée sous le signe de la jubilation

La 40e édition du FIFF inaugurée sous le signe de la jubilation

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

La 40e édition du Festival international du film de Fribourg (FIFF) a été lancée vendredi, 'sous des augures festifs et rassembleurs'. Après les discours, dont celui d'Elisabeth Baume-Schneider, les spectateurs ont vu le premier des 114 films de la sélection.

La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, cheffe du Département de l'intérieur, qui est revenue sur l'importance du festival. 'Dans ce monde bruyant, aux gesticulations déconcertantes, la voix des artistes doit se faire entendre', a noté la ministre de la culture.

'Une culture forte est plus que jamais nécessaire', a insisté la Jurassienne. 'Des espaces comme le FIFF y contribuent pleinement, en offrant des films qui invitent à regarder le monde autrement. Ils rappellent qu’au milieu du chaos, il y a des histoires profondément humaines qui transcendent nos destinés, et donnent de l’espoir.'

'Le cinéma qui ouvre les yeux': ce sont les mots qui, émergeant des fleurs du visuel 2026, ont accueilli le nombreux public de la cérémonie.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bronzes de Bénin: Genève et Zurich restituent des biens au Nigéria

Bronzes de Bénin: Genève et Zurich restituent des biens au Nigéria

Culture    Actualisé le 20.03.2026 - 17:04

L'acteur américain Chuck Norris est mort

L'acteur américain Chuck Norris est mort

Culture    Actualisé le 20.03.2026 - 15:23

Le boys band sud-coréen BTS sort son premier album depuis 2020

Le boys band sud-coréen BTS sort son premier album depuis 2020

Culture    Actualisé le 20.03.2026 - 06:23

Baby Volcano récompensée aux Swiss Music Awards

Baby Volcano récompensée aux Swiss Music Awards

Culture    Actualisé le 19.03.2026 - 23:53

Articles les plus lus

Productions externes: le Parlement veut fixer des règles à la SSR

Productions externes: le Parlement veut fixer des règles à la SSR

Culture    Actualisé le 19.03.2026 - 08:30

Baby Volcano récompensée aux Swiss Music Awards

Baby Volcano récompensée aux Swiss Music Awards

Culture    Actualisé le 19.03.2026 - 23:53

Le boys band sud-coréen BTS sort son premier album depuis 2020

Le boys band sud-coréen BTS sort son premier album depuis 2020

Culture    Actualisé le 20.03.2026 - 06:23

L'acteur américain Chuck Norris est mort

L'acteur américain Chuck Norris est mort

Culture    Actualisé le 20.03.2026 - 15:23