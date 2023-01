La 40e édition du Cully Jazz dévoile sa programmation payante

Le Cully Jazz Festival a dévoilé la programmation payante de sa 40e édition. Parmi les 34 concerts, Erik Truffaz, Roman Nowka’s Hot 3 & Stephan Eicher, Avishai Cohen Trio, Barbara Hendricks, André Manoukian ou encore Manu Katché seront à l'affiche du 14 au 22 avril.

Pour son 40e anniversaire, le public et les artistes seront accueillis dans un nouveau chapiteau équipé d’un système son de pointe. Utilisée pour la première fois par un festival en Suisse, cette technologie de sonorisation permettra une expérience améliorée du live grâce à une immersion totale dans la performance, a expliqué Jean-Yves Cavin, codirecteur du festival mardi devant la presse.

Inséparable du Cully Jazz, le trompettiste franco-suisse Erik Truffaz ouvrira cette 40e édition. Il présentera en première suisse 'Roll & Clap', un projet dans lequel il revisite certaines des plus grandes pièces musicales de l’âge d’or du cinéma.

Le soir suivant, Manu Katché, batteur à la large palette de styles, viendra accompagné d’invités de prestige sur son projet 'One Shot Not', inspiré de l’émission qu’il présentait sur la chaîne Arte et qui réunissait les meilleurs musiciens de tous horizons.

