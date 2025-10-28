L'ultime autoportrait de Gauguin au Kunstmuseum de Bâle authentifié

Le Kunstmuseum de Bâle confirme l'attribution de ce que l'on pense être le dernier autoportrait de Paul Gauguin. De récentes expertises du 'Portrait de l'artiste par lui-même' (1903) confirment son authenticité, tout en révélant des retouches posthumes.

Après les doutes émis par un collectionneur en mars dernier, le Kunstmuseum de Bâle a mené des investigations approfondies sur la toile qui fait partie de sa collection depuis 1945. L'enquête a permis de clarifier l'histoire complexe de l'œuvre, annonce mardi l'institution, confirmant une information de la radio-télévision alémanique.

L'authenticité du tableau a été mise en doute dès 1924, lorsqu'il devait être vendu aux enchères. Le collectionneur Fabrice Fourmanoir soupçonnait que l'œuvre avait été peinte d'après une photographie de Gauguin par son ami et gardien Ky-Dong, de son vrai nom Nguyen Van Cam.

Selon M. Fourmanoir toutes les œuvres de Gauguin datées de 1903 sont des faux, l'artiste étant alors trop malade pour travailler, explique le Kunstmuseum. Le peintre est mort le 8 mai 1903 dans l'archipel des Marquises, en Polynésie française.

Le musée a par conséquent entrepris des recherches de provenance, des analyses art-technologiques ainsi que des consultations avec des experts internationaux. Les résultats confirment l'attribution à Gauguin. Cependant, ils ont aussi montré qu'il existe des surpeintures partielles posthumes datant d'une période comprise entre 1918 et 1926.

Pas d'intention de falsification

Pour le musée, il n'y a aucune indication d'une intention de falsification. Il est plutôt probable que le tableau a été créé par Gauguin en 1903, peut-être avec le soutien de Nguyen Van Cam. La révision partielle du portrait par des tiers de la période entre 1918 et 1926 a pu être prouvée.

En plus de l'examen microscopique, le service de restauration du Kunstmuseum a utilisé les techniques d'imagerie de la photographie technique sous éclairage normal et UV, de la réflectographie infrarouge et de la radiographie. Pour identifier liants et colorants, des microéchantillons ont été prélevés et analysés à la Haute école des arts de Berne.

Les experts internationaux consultés ont également conclu à son authenticité. Une chercheuse de l'Université de Leicester et biographe de l'exilé vietnamien Nguyen Van Cam a en outre contribué avec de nouvelles informations sur le premier propriétaire de l'œuvre, étroitement associé à Gauguin.

