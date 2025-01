L'oeuvre d'IA « Glaciers Dreams » montrée au Kunsthaus de Zurich

Les visiteurs du Kunsthaus de Zurich peuvent découvrir, dès samedi, l'installation immersive d'intelligence artificielle 'Glacier Dreams', de Refik Anadol. Cette oeuvre vidéo géante montre la beauté et la fragilité de glaciers en plein changement climatique.

L'artiste américano-turc a utilisé plus de 100 millions d'images d'archives et plus de 10 millions d'images de glaciers d'Islande, du Groenland et de l'Antarctique, indique le Kunsthaus jeudi.

Le système d'intelligence artificielle (IA) programmé par l'artiste génère une quantité gigantesque de nouvelles images. Les écrans LED et les miroirs installés dans l'espace d'exposition constituent un cube. Ils permettent à l'oeuvre aussi bien d'être perçue comme une sculpture globale, de l'extérieur, que d'être vue de l'intérieur.

L'installation immersive fait appel à tous les sens et vise à inciter à la réflexion sur le changement climatique et la fonte des glaciers. Offerte au Kunsthaus par la banque privée Julius Bär, 'Glacier Dreams' a été présentée en 2023 à Bâle, lors de la foire Art Basel. Elle fait désormais partie de la collection du musée zurichois.

Né en 1985 à Istanbul, Refik Anadol est considéré comme un pionnier de l'art basé sur les technologies de l'IA. Ses oeuvres ont déjà été montrées au Museum of Modern Art, à New York, et au Centre Pompidou, à Paris, notamment.

/ATS