L'interprète d'Hagrid dans la saga Harry Potter est mort à 72 ans

L'acteur britannique Robbie Coltrane, mondialement connu pour son rôle du demi-géant Hagrid dans les films de la saga Harry Potter, est mort à 72 ans. C'est ce qu'a annoncé vendredi son agente.

Robbie Coltrane, de son vrai nom Anthony Robert McMillan, s'est éteint vendredi à l'hôpital Forth Valley Royal de Larbert, en Ecosse, a déclaré son agente Belinda Wright, remerciant le personnel soignant de l'établissement.

L'autrice de la saga Harry Potter, J.K. Rowling, a salué son 'talent incroyable', sur Twitter. 'J'ai été plus que chanceuse de le connaître, de travailler avec lui et de rire aux larmes avec lui', a-t-elle dit.

Né en Ecosse, l'acteur était adoré des enfants du monde entier pour son interprétation du gentil, maladroit demi-géant à la barbe très fournie Rubeus Hagrid, qui aide le jeune sorcier Harry Potter et ses amis dans leurs aventures à l'école des sorciers de Poudlard. En réalité, il mesurait 1m86, mais, pour les besoins du film, des trucages et effets spéciaux donnaient l'impression qu'il était beaucoup plus grand.

'Plein d'esprit'

'Robbie avait un talent unique, partageant avec Michael Gambon (qui a aussi fait partie de la saga Harry Potter, interprétant le professeur Dumbledore) un record pour avoir remporté trois Bafta (les récompenses britanniques du cinéma, ndlr) consécutifs du meilleur acteur' pour son rôle dans la série Cracker, en 1994, 1995 et 1996, a rappelé son agente.

'Il était intelligent, brillamment plein d'esprit et après 40 ans à avoir été son agente, il va me manquer', a-t-elle ajouté. L'acteur Daniel Radcliffe, qui interprétait Harry Potter dans la saga, a rendu hommage à 'l'une des personnes les plus drôles' qu'il ait rencontrées et à un 'acteur incroyable'.

'Un géant'

Matthew Lewis, l'interprète du jeune sorcier Neville Londubat, a quant à lui salué sur Twitter 'un géant, dans bien des sens'. Robbie Coltrane s'était fait connaître au milieu des années 1990 pour son rôle du docteur Eddie 'Fitz' Fitzgerald, un psychologue aidant la police de Manchester dans la série policière britannique Cracker.

Dans les années 1990, il avait aussi joué dans deux films de la saga James Bond ('Le monde ne suffit pas' et 'GoldenEye'), interprétant un mafieux russe et un ex-agent du KGB. 'C'est une perte tragique pour le monde. Il était un acteur exceptionnel dont le talent ne connaissait pas de frontières', était-il écrit sur le compte twitter officiel de la saga James Bond.

/ATS