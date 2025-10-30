L'histoire douloureuse des personnes placées exposée à Lausanne

L'exposition 'Placés. Internés. Oubliés?' a été inaugurée jeudi par le conseiller fédéral Beat Jans. Jusqu'au 15 mars, elle retrace un triste chapitre de l'histoire suisse au Musée historique Lausanne (MHL), celui des mesures de coercition à des fins d'assistance.

Commandée par l'Office fédéral de la justice (OFJ), l'exposition s'inscrit dans le programme de la Confédération 'Se souvenir pour l'avenir'. Elle met en lumière les injustices subies par plus de 100'000 victimes, ainsi que le long processus de mémoire et de reconnaissance entrepris. Elle pose aussi la question de la réparation et de comment éviter la reproduction de telles injustices.

Lors de l'inauguration, Beat Jans, chef du Département fédéral de justice et police (DFJP), s'est adressé aux victimes: 'Beaucoup d'entre vous ont considéré les autorités et les institutions comme des ennemis et ont perdu toute confiance en elles, à juste titre (...) L'Etat, les autorités et la société de l'époque ont failli à leur devoir. Ils ont exclu et détourné le regard'.

/ATS