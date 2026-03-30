L'ex-directeur d'Interface écope de six mois de prison ferme

L'ancien directeur de la compagnie de danse Interface a été condamné mardi à 24 mois de prison, dont six mois ferme. Le Tribunal du district de Sion l'a jugé coupable de contrainte sexuelle et tentative de viol, mais pas de séquestration ni d'enlèvement.

La cour a reconnu la 'lourde responsabilité' de l'homme de 62 ans et 'l'absence totale de prise de conscience de la gravité de ses agissements'. Selon elle, tous les faits sont reconnus avérés, même l'altercation. En revanche, les motifs juridiques ne sont pas suffisants pour les chefs d'accusation de séquestration et d'enlèvement.

Le procureur Olivier Elsig avait requis lundi 24 mois de prison, estimant qu'une peine ferme s'imposait 'de manière impérative'. Le prévenu ne méritait 'aucune chance de clémence', puisqu’il n’a, selon lui, 'aucune raison de s'amender'. L'ex-directeur avait, lui, rejeté toutes les accusations faites à son encontre. 'C'est une affabulation', avait-il déclaré.

Son avocat Me Guillaume Grand a déjà annoncé que son client ferait recours à ce jugement.

/ATS