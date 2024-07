L'écrivain albanais Ismaïl Kadaré est décédé à 88 ans

L'écrivain albanais Ismaïl Kadaré, 88 ans, auteur d'une oeuvre monumentale sous la tyrannie communiste d'Enver Hoxha, est décédé lundi matin. C'est ce qu'ont annoncé son éditeur et l'hôpital à l'AFP.

M. Kadaré est décédé d'une crise cardiaque, a précisé l’hôpital de Tirana. Il y est arrivé 'sans signe de vie', les médecins lui ont fait un massage cardiaque, mais il 'est mort vers 8h40, a dit l’hôpital.

Ethnographe sarcastique, romancier alternant grotesque et épique, Ismaïl Kadaré a exploré les mythes et l'histoire de son pays, pour disséquer les mécanismes d'un mal universel, le totalitarisme. L'Albanie a vécu des décennies sous la dictature d'Enver Hoxha, l'une des plus fermées au monde.

'L'enfer communiste, comme tout autre enfer, est étouffant', avait dit à l'AFP l'écrivain dans une de ses dernières interview, en octobre. 'Mais dans la littérature, cela se transforme en une force de vie, une force qui t'aide à survivre, à vaincre tête haute la dictature'.

La littérature 'm'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui, elle a été le sens de ma vie, elle m'a donné le courage de résister, le bonheur, l'espoir de tout surmonter', avait-il expliqué, déjà affaibli, depuis sa maison de Tirana, la capitale albanaise.

