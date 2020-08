L'auteure française Yasmina Reza reçoit le prix Jonathan Swift

Le Prix Jonathan Swift 2020 de littérature satirique et comique est décerné à l'auteure française Yasmina Reza. Ce prix zurichois est doté de 20'000 francs.

'Yasmina Reza n'écrit aucun texte comique ou satirique, a indiqué le jury dans un communiqué dimanche. Mais grâce à sa capacité d'observation des gens et des situations, la comédie et la satire surgissent naturellement dans ses œuvres.'

La fille d'une Hongroise et d'un Iranien, née à Paris en 1959, est considérée comme l'une des dramaturges les plus jouées actuellement. Le prix sera décerné le 15 novembre au Literaturhaus de Zurich et l'événement pourra être suivi en ligne.

Le prix Jonathan Swift est un tout jeune prix décerné depuis 2015. Jonathan Swift, né à Dublin en 1667, est considéré comme l'écrivain et satiriste irlandais le plus important du début des Lumières.

/ATS