L'actrice italienne Gina Lollobrigida est décédée à l'âge de 95 ans

La comédienne italienne Gina Lollobrigida est décédée à l'âge de 95 ans, ont rapporté lundi plusieurs médias italiens. Elle était célèbre notamment pour ses rôles dans les films Pain, Amour et Fantaisie ou encore Fanfan la Tulipe.

Actrice italienne emblématique des années 50 et 60, la 'Lollo' a déserté les plateaux il y a un quart de siècle. Ces dernières années, elle s'était principalement consacrée à la photographie et à la sculpture. Elle s'est aussi engagée dans la lutte contre la faim dans le monde et a vainement brigué l'an dernier un siège au Parlement italien.

Gina Lollobrigida a tourné plus de 60 films. Ses personnages ont compté dans l'évolution des moeurs et l'affirmation d'une femme libérée de ses rôles traditionnels. Si elle n'a pas reçu d'Oscar, l'actrice a obtenu maintes récompenses, dont un Golden Globe en 1961 et une récompense pour sa carrière à la Berlinale en 1986.

/ATS