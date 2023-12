L'acteur américain Charlie Sheen agressé à son domicile de Malibu

L'acteur américain Charlie Sheen, star de la série 'Mon oncle Charlie', a été agressé à son domicile de Malibu par une femme, a annoncé vendredi la police locale. Elle a été arrêtée.

Les forces de l'ordre du comté de Los Angeles sont intervenues dans la luxueuse villa de l'acteur, après avoir été alertées pour des faits d''agression et troubles', a indiqué le bureau du shérif dans un communiqué.

L'acteur a été identifié comme étant la victime, a-t-il précisé. 'La suspecte a été arrêtée pour agression avec une arme mortelle, action pouvant conduire à une blessure sérieuse' ainsi que pour 'cambriolage', a-t-il ajouté. Elle s'est 'introduite chez lui et l'a attaqué quand il a ouvert la porte', a expliqué le bureau du shérif.

Selon le site people TMZ, la femme de 47 ans est une voisine de Charlie Sheen. 'Elle a déchiré la chemise de Charlie et tenté de l'étrangler', rapporte TMZ, ajoutant que l'acteur a été vu par des paramédicaux, mais n'a pas été transporté à l'hôpital. Il ne s'agirait pas, toujours selon le magazine spécialisé, de la première confrontation entre les deux voisins.

Problèmes d'addiction

Fils de l'acteur Martin Sheen et frère du comédien Emilio Estevez, Charlie Sheen - de son vrai nom Carlos Estevez - est devenu une vedette internationale grâce à des films comme 'Platoon' ou 'Wall Street' dans les années 1980. A partir des années 2000, il est surtout apparu à la télévision dans des séries comme 'Spin City' (qui lui a valu un Golden Globe), 'Mon oncle Charlie' ou encore 'Anger Management'.

La star âgée de 58 ans est connue pour avoir eu des problèmes d'addiction à l'alcool et aux drogues par le passé. Acteur de télévision le mieux payé au monde entre 2010 et 2011, d'après le magazine Forbes, il avait été écarté de la série à succès 'Mon oncle Charlie' en 2011 en raison de son comportement erratique et violent.

/ATS