L'acteur Kevin Spacey nie les accusations d'agression sexuelle

La star déchue d'Hollywood Kevin Spacey a démenti lundi à New York les accusations d'agression sexuelle émise par l'acteur Anthony Rapp. 'Je n'ai aucun souvenir d'avoir été avec lui lors d'une fête privée ni d'avoir été avec lui dans un appartement', a dit M. Spacey.

Anthony Rapp, 51 ans à la fin octobre, qui joue notamment dans la série 'Star Trek: Discovery', avait déposé une plainte civile en septembre 2020 pour des avances et une agression sexuelle présumée lors d'une fête à New York en 1986, lorsqu'il n'avait que 14 ans.

Dans sa plainte, Anthony Rapp affirme que Kevin Spacey l'avait alors invité dans son appartement de Manhattan, où il l'avait soulevé dans ses bras alors qu'il regardait la télévision, l'avait placé sur un lit et s'était frotté contre lui.

Lors du contre-interrogatoire de lundi, Kevin Spacey a décrit son père comme un 'suprémaciste blanc' et un 'néonazi', qui n'aimait pas les homosexuels et n'appréciait pas son intérêt pour le théâtre.

En larmes

Il a assuré qu'il s'était senti 'choqué, effrayé et confus' après la publication en 2017 des accusations qu'Anthony Rapp dans un article de Buzzfeed News et qu'il avait présenté des excuses publiques sur recommandation de ses agents, ce qu'il regrette aujourd'hui. 'J'ai appris la leçon: ne jamais s'excuser pour quelque chose que l'on n'a pas faite', a-t-il dit.

S'il a révélé publiquement son homosexualité dans la foulée, c'est parce qu'il y réfléchissait depuis plus d'un an au vu de sa carrière d'acteur bien établie, a-t-il également affirmé.

'On m'a accusé d'essayer de changer de sujet, d'essayer de détourner l'attention ou de confondre une accusation avec le fait d'être homosexuel, ce qui n'a jamais été mon intention', a-t-il déclaré en larmes, avant d'ajouter qu'il 'n'aurai[t] jamais fait quoi que ce soit pour blesser la communauté homosexuelle'.

Outre ce procès, Kevin Spacey a d'autres démêlés avec la justice aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. A Londres, il est poursuivi pour des agressions sexuelles sur trois hommes entre mars 2005 et avril 2013, lorsqu'il était directeur d'un théâtre, et pour lesquelles il a plaidé non coupable en juillet dernier.

Le comédien doublement oscarisé a disparu des écrans et des planches après avoir été l'un des premiers artistes emportés en octobre 2017 par la vague mondiale #MeToo.

