L'acteur Jared Leto nie les accusations d'agressions sexuelles

L'acteur et chanteur Jared Leto a nié mercredi les accusations d'agressions sexuelles et de ...
L'acteur Jared Leto nie les accusations d'agressions sexuelles

L'acteur Jared Leto nie les accusations d'agressions sexuelles

Photo: KEYSTONE/AP/Chris Pizzello

L'acteur et chanteur Jared Leto a nié mercredi les accusations d'agressions sexuelles et de harcèlement à son encontre, émises par dix femmes dans un nouveau documentaire diffusé par la BBC. Elles disent avoir été victimes de la star américaine entre 2002 et 2016.

Deux d'entre elles l'accusent d'agressions sexuelles alors qu'elles avaient 17 ans. Une autre explique que l'acteur l'a menacée d'agression sexuelle quand elle avait 19 ans.

Une quatrième femme raconte avoir reçu de multiples appels téléphoniques à caractère sexuellement explicite lorsqu'elle avait 16 ans de la part de l'acteur, qui lui aurait proposé de coucher avec lui.

Quatre autres femmes parlent de harcèlement sexuel lors d'appels téléphoniques du chanteur du groupe de rock Thirty Seconds to Mars.

'Je n'ai jamais agressé sexuellement qui que ce soit de toute ma vie', a assuré l'acteur de 54 ans, dans un communiqué transmis par ses représentants. 'Ces allégations sont absolument et catégoriquement fausses.'

Neuf des dix femmes témoignent pour la première fois dans ce documentaire de la BBC intitulé 'Jared Leto: Hollywood's Dark Secret'.

Ce n'est pas la première fois que l'acteur, Oscar du meilleur second rôle pour 'Dallas Buyers Club' fait l'objet de telles accusations.

En 2025, plusieurs autres femmes l'ont accusé d'agressions sexuelles, notamment dans une enquête menée par le site Air Mail. A l'époque, Jared Leto avait également nié les accusations.

/ATS
 

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