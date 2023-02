L'Université de Fribourg ouvre le portail Humanistica Helvetica

Le portail Internet Humanistica Helvetica, consacré à la littérature latine, est en service. Riche de nombreux textes d’auteurs suisses du 16e siècle, l'outil de l'Université de Fribourg représente une véritable fenêtre ouverte sur un pan méconnu du passé.

Le portail bilingue français-allemand Humanistica Helvetica est financé par le Fonds National Suisse (FNS). Il a été créé par un groupe de travail de l’Université de Fribourg placé sous la houlette de David Amherdt, maître d’enseignement et de recherche, a fait savoir mercredi l'institution.

Le service, qui propose une introduction générale du sujet dans la Suisse de l'époque, entend faire connaître la littérature latine humaniste du 16e siècle, précise le communiqué. Il permet 'aux spécialistes aussi bien qu’au grand public de se familiariser avec ce pan méconnu de notre histoire littéraire et culturelle'.

Riche contenu

Le portail présente les différents genres littéraires, comme le théâtre et l’autobiographie, et étudie plusieurs thématiques particulières, comme le patriotisme et la montagne. La vie et l’œuvre de six auteurs représentatifs, parmi lesquels Conrad Gessner et Henri Glaréan, font l'objet d'introductions spécifiques.

On y trouve une liste de tous les humanistes suisses, avec de brèves indications sur leur vie et leur œuvre. Enfin, le service publie déjà près de 150 textes, 'd’une modernité parfois étonnante', affirme l'Université de Fribourg dans la présentation, des textes sélectionnés parmi les œuvres de ces écrivains.

Tous les textes édités sur le portail sont donc traduits en français et en allemand, commentés et, dans la mesure du possible, accompagnés d’une reproduction du manuscrit original ou de l’édition, généralement la première, d’où ils sont tirés. Le public intéressé découvrira sur ce portail la grande et la petite histoire.

Raclette

Les événements historiques marquants, comme la Réforme, mais aussi la vie personnelle et quotidienne des auteurs, comme la mort d’un enfant lors d’une épidémie de peste, y sont ainsi visibles. Le public pourra aussi se familiariser avec les grands thèmes de l’humanisme européen (retour à l’Antiquité et importance du latin).

Sans oublier les particularités des écrivains suisses, comme l'exaltation de la montagne ou encore la glorification de Guillaume Tell. Les curieux trouveront même l’une des premières attestations de l’existence de la raclette, la liste des règles à suivre dans les bains thermaux et des histoires de fantômes.

/ATS