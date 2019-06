L'OpenAir de St-Gall s'est ouvert jeudi en pleine canicule

Le 43e festival OpenAir de St-Gall s'est ouvert jeudi à 17h00 en pleine canicule. Florence and The Machine ainsi que le groupe allemand mythique Die Ärzte figurent en tête d'affiche. Entre 22'000 et 24'000 festivaliers sont attendus chaque jour jusqu'à dimanche.

La chaleur constitue l'un des principaux défis des organisateurs cette année. Le thermomètre ne devrait pas passer en dessous des 30 degrés l'après-midi durant le festival. 'Nous proposons des zones ombragées supplémentaires', indique la porte-parole Nora Fuchs à Keystone-ATS.

Le règlement sur les boissons a en outre été allégé en ce qui concerne l'eau. Normalement, les festivaliers n'ont pas le droit d'amener sur le site plus de trois litres de boissons par personne. Cette année, ils pourront y apporter des fûts entiers d'eau.

