L'Oktoberfest à Munich fermée après un incendie et une explosion

La célèbre Fête de la bière à Munich, dans le sud de l'Allemagne, a été provisoirement fermée ...
L'Oktoberfest à Munich fermée après un incendie et une explosion

L'Oktoberfest à Munich fermée après un incendie et une explosion

Photo: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI

La célèbre fête de la bière Oktoberfest est fermée jusqu'au moins 17h00 mercredi, ont confirmé les autorités munichoises. La police bavaroise enquête sur une alerte à la bombe après une explosion dans une habitation de cette ville du sud de l'Allemagne.

La police a indiqué que des engins explosifs avaient été découverts dans un immeuble résidentiel du nord de Munich où l'incident s'est produit, et qu'elle enquêtait sur un éventuel lien avec Fête de la bière qui se tient près du centre de la capitale bavaroise.

'La Fête de la bière restera fermée provisoirement jusqu'à 17h00 en raison d'une alerte à la bombe liée à une explosion dans le nord de Munich', a annoncé l'Oktoberfest sur son site. 'Des liens possibles avec d'autres sites à Munich sont également examinés', a déclaré de son côté la police sur X. '

'D'après les premiers éléments de l'enquête, l'immeuble résidentiel (dans le nord de la ville, ndlr) a été incendié après un conflit familial', a indiqué la police. Un blessé avait été retrouvé et il est entretemps décédé. Une personne est portée disparue, que la police dit ne pas estimer dangereuse.

Le maire de Munich, Dieter Reiter, a déclaré mercredi matin au conseil municipal qu'une alerte à la bombe avait été lancée contre l'Oktoberfest, rapporte le Süddeutsche Zeitung. Cette alerte serait liée à l'explosion. Selon le maire, l'auteur aurait laissé une lettre.

L'évènement, qui se tient cette année du 20 septembre au 5 octobre, est considéré comme la plus grande fête foraine du monde. Il a accueilli 6,7 millions de visiteurs en 2024.

/ATS
 

Actualités suivantes

A Paris, un dernier hommage à Claudia Cardinale

A Paris, un dernier hommage à Claudia Cardinale

Culture    Actualisé le 30.09.2025 - 16:14

Bulgarie: le convoi de la star Robbie Williams victime de racket

Bulgarie: le convoi de la star Robbie Williams victime de racket

Culture    Actualisé le 29.09.2025 - 17:05

« La Maison rouge »: un nouveau musée Frida Kahlo ouvre à Mexico

« La Maison rouge »: un nouveau musée Frida Kahlo ouvre à Mexico

Culture    Actualisé le 29.09.2025 - 16:49

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Culture    Actualisé le 29.09.2025 - 09:27

Articles les plus lus

L'actrice et chanteuse Selena Gomez a épousé Benny Blanco

L'actrice et chanteuse Selena Gomez a épousé Benny Blanco

Culture    Actualisé le 28.09.2025 - 06:13

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Culture    Actualisé le 29.09.2025 - 09:27

« La Maison rouge »: un nouveau musée Frida Kahlo ouvre à Mexico

« La Maison rouge »: un nouveau musée Frida Kahlo ouvre à Mexico

Culture    Actualisé le 29.09.2025 - 16:49

Bulgarie: le convoi de la star Robbie Williams victime de racket

Bulgarie: le convoi de la star Robbie Williams victime de racket

Culture    Actualisé le 29.09.2025 - 17:05

Colin Farrell reçoit le Golden Icon Award au ZFF

Colin Farrell reçoit le Golden Icon Award au ZFF

Culture    Actualisé le 27.09.2025 - 23:55

L'actrice et chanteuse Selena Gomez a épousé Benny Blanco

L'actrice et chanteuse Selena Gomez a épousé Benny Blanco

Culture    Actualisé le 28.09.2025 - 06:13

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Culture    Actualisé le 29.09.2025 - 09:27

« La Maison rouge »: un nouveau musée Frida Kahlo ouvre à Mexico

« La Maison rouge »: un nouveau musée Frida Kahlo ouvre à Mexico

Culture    Actualisé le 29.09.2025 - 16:49

Aux USA, le boycott médiatique envers Jimmy Kimmel s'effondre

Aux USA, le boycott médiatique envers Jimmy Kimmel s'effondre

Culture    Actualisé le 27.09.2025 - 00:19

Venezuela: Maduro se moque de YouTube, qui a supprimé sa chaîne

Venezuela: Maduro se moque de YouTube, qui a supprimé sa chaîne

Culture    Actualisé le 27.09.2025 - 02:24

Colin Farrell reçoit le Golden Icon Award au ZFF

Colin Farrell reçoit le Golden Icon Award au ZFF

Culture    Actualisé le 27.09.2025 - 23:55

L'actrice et chanteuse Selena Gomez a épousé Benny Blanco

L'actrice et chanteuse Selena Gomez a épousé Benny Blanco

Culture    Actualisé le 28.09.2025 - 06:13