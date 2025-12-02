L'OEuf d'Hiver Fabergé aux enchères, record de prix attendu

Considéré comme l'une des plus belles pièces créées par Fabergé, l'OEuf d'Hiver des Romanov, la famille impériale russe, passe sous le marteau mardi à Londres et pourrait bien devenir celui de tous les records.

La vente du luxueux objet, estimé à plus de 20 millions de livres (22,8 millions d'euros), doit se dérouler à 17h00 locales et GMT, chez Christie's.

De quoi susciter l'intérêt des collectionneurs internationaux, dont certains se sont manifestés bien en amont de la vente, selon la maison d'enchères.

Commandé par le tsar Nicolas II pour sa mère, l'impératrice douairière Maria Feodorovna, l'OEuf d'Hiver n'a pas seulement été le témoin des soubresauts de l'histoire moderne russe, il est à bien des égards un objet d'exception.

C'est à ce titre qu'il pourrait faire exploser le précédent record pour un oeuf de la maison Fabergé. Celui-ci avait été établi en 2007, quand l'OEuf Rothschild avait été vendu par la même maison près de neuf millions de livres (12,5 millions d'euros) à un collectionneur russe.

Par essence, les oeufs Fabergé sont des pièces rares, a rappelé à l'AFP Margo Oganesian, responsable du département Fabergé et oeuvres russes au sein de la maison d'enchères.

La maison dirigée par le joaillier russe Pierre-Karl Fabergé a créé 50 oeufs pour la famille impériale à l'occasion des fêtes pascales, avant la chute de cette dernière lors de la Révolution de 1917 et son exécution en 1918. Une tradition inaugurée par le tsar Alexandre III.

Elle a été poursuivie par son fils, Nicolas II, avec une différence. Le dernier tsar de l'histoire faisait confectionner deux oeufs: un pour sa mère, en plus de celui pour son épouse Alexandra.

Quelque 4500 diamants

A ce jour, seuls 43 d'entre eux existent encore, et sept sont aux mains de particuliers. Mais l'OEuf d'Hiver a une place à part dans la collection des Romanov.

Haut de 14 centimètres, taillé dans un fragile cristal de roche et agrémenté de plus de 4500 diamants, il est, selon les experts, la création la plus luxueuse de la maison pour la famille impériale.

Outre l'opulence même de l'objet, c'est 'la technique et le savoir-faire' utilisés qui en font un objet exceptionnel. 'Il est difficile de comprendre comment Fabergé l'a réalisé', commente Margo Oganesian.

L'oeuf et son socle sont sculptés dans le cristal de roche, puis ornés de montures en platine, façonnées en forme de flocons de neige. À l'intérieur, une surprise s'offre aux regards: un bouquet de fleurs composé d'anémones en quartz blanc, fixées sur des tiges en fil d'or dans un panier en platine.

Comme les autres possessions des Romanov, il porte sa part d'histoire russe. Il est transféré de Saint-Pétersbourg à Moscou dans les années 1920, où il est vendu par les Bolchéviques.

Il est alors acheté par un joaillier londonien. En 1949, il est à nouveau vendu aux enchères à Londres, avant de disparaître des radars. Son propriétaire actuel n'a pas été révélé.

'Pendant 20 ans, les experts et les spécialistes l'ont perdu de vue, jusqu'à ce qu'il soit redécouvert en 1994 et mis en vente chez Christie's à Genève', a souligné Margo Oganesian.

Huit ans plus tard, en 2002, il est à nouveau vendu, à New York cette fois. Montant déboursé: 9,6 millions de dollars, un record.

Ces oeufs suscitent un regain d'intérêt sur le marché de l'art depuis les années 1950. Juqu'ici, principalement auprès des Russes fortunés, désireux de s'offrir un bout de l'histoire de leur pays.

