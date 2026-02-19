L'Etat « doit reprendre la main » sur le musée du Louvre

Le gouvernement français doit 'reprendre la main' sur le musée du Louvre, 'devenu un Etat dans l'Etat', afin de remédier aux 'dysfonctionnements' qui ont permis le spectaculaire cambriolage survenu en octobre, a déclaré jeudi une commission d'enquête parlementaire.

'Ce qui est frappant, c'est de voir que le Louvre est devenu un État dans l'Etat', a déclaré le député Alexandre Portier, président de la commission d'enquête sur la sécurité des musées, en dressant un bilan d'étape des travaux de cet organe.

'Nos convictions à ce stade, très clairement, c'est que la tutelle, le ministère de la Culture, doit reprendre la main', a-t-il ajouté devant la presse. 'Le pilotage du Louvre est aujourd'hui défaillant', a encore estimé le député, qui va entendre la semaine prochaine la ministre de la Culture Rachida Dati et la présidente du Louvre, Laurence des Cars.

Interrogé sur le maintien en poste de Mme des Cars, M. Portier a estimé que la 'liste de défaillances' identifiées au Louvre après le vol du 19 octobre 'aurait déjà conduit dans pas mal de pays et d'établissements à un départ depuis longtemps'.

Rachida Dati, candidate aux élections municipales à Paris et qui est en passe de quitter le gouvernement, devra elle notamment s'expliquer sur la 'vraie dérive des pouvoirs publics' dans la gestion du musée le plus visité au monde, a ajouté le président.

Victime d'un vol spectaculaire d'un montant de 88 millions d'euros le 19 octobre, le musée le plus visité au monde a annoncé jeudi dernier avoir été la cible d'une fraude géante à la billetterie qui a occasionné un préjudice de plus de 10 millions. Le lendemain, une fuite d'eau avait abîmé un plafond peint du XIXe siècle, contraignant l'institution à fermer temporairement certaines salles.

