L'Algérie accepte de gracier l'écrivain Boualem Sansal

L'Algérie a accepté une demande de l'Allemagne de gracier et transférer l'écrivain franco-algérien ...
L'Algérie accepte de gracier l'écrivain Boualem Sansal

L'Algérie accepte de gracier l'écrivain Boualem Sansal

Photo: KEYSTONE/EPA/ARNE DEDERT

L'Algérie a accepté une demande de l'Allemagne de gracier et transférer l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis un an, dans ce pays pour qu'il puisse y être soigné, a indiqué un communiqué de la présidence algérienne mercredi.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune 'a répondu favorablement' à une demande de son homologue Frank-Walter Steinmeier, 'concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Sansal', selon le communiqué officiel. 'Le président a réagi à cette demande, qui a retenu son attention en raison de sa nature et de ses motifs humanitaires', selon le communiqué.

M. Steinmeier avait demandé que Boualem Sansal, condamné en appel en juillet à cinq ans de réclusion, soit gracié et bénéficie de soins médicaux en Allemagne 'compte tenu de son âge avancé (...) et de son état de santé fragile'.

Le premier ministre français Sébastien Lecornu a exprimé son 'soulagement'. Il a souhaité que l'écrivain 'puisse rejoindre ses proches au plus vite' et 'être soigné'.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le pape Léon XIV révèle ses quatre films préférés

Le pape Léon XIV révèle ses quatre films préférés

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 13:51

« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 11:29

Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 18:07

Le numérique s’impose, la lecture et le sport restent essentiels

Le numérique s’impose, la lecture et le sport restent essentiels

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 13:17

Articles les plus lus

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 12:35

Le numérique s’impose, la lecture et le sport restent essentiels

Le numérique s’impose, la lecture et le sport restent essentiels

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 13:17

Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 18:07

« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 11:29

Netflix ouvre ses premiers parcs à thèmes aux Etats-Unis

Netflix ouvre ses premiers parcs à thèmes aux Etats-Unis

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 04:01

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 12:35

Le numérique s’impose, la lecture et le sport restent essentiels

Le numérique s’impose, la lecture et le sport restent essentiels

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 13:17

Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 18:07

Royaume-Uni: le prince George à une soirée de commémoration

Royaume-Uni: le prince George à une soirée de commémoration

Culture    Actualisé le 09.11.2025 - 00:53

Le Britannico-Hongrois David Szalay remporte le Booker Prize 2025

Le Britannico-Hongrois David Szalay remporte le Booker Prize 2025

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 00:25

Netflix ouvre ses premiers parcs à thèmes aux Etats-Unis

Netflix ouvre ses premiers parcs à thèmes aux Etats-Unis

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 04:01

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 12:35