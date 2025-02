Kendrick Lamar a remporté le prix du meilleur enregistrement de l'année aux Grammy Awards dimanche, pour son titre 'Not Like Us', dans lequel il alimente le clash venimeux l'opposant à son grand rival, Drake.

Le rappeur a notamment devancé Beyoncé, Taylor Swift et Billie Eilish pour remporter ce prestigieux prix d'interprétation.

Un sacre au goût de victoire totale pour l'artiste, qui assurera le traditionnel concert géant du prochain Super Bowl la semaine prochaine.

/ATS