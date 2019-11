Kantemir Balagov triomphe au Geneva International Film Festival

Le Geneva International Film Festival (GIFF) a décerné samedi le Reflet d'Or du meilleur long-métrage à 'Beanpole' du réalisateur russe Kantemir Balagov. Cette 25e édition se termine dimanche sur une fréquentation record de 38'000 festivaliers.

'Beanpole' raconte la bataille acharnée de deux jeunes femmes contre le désespoir dans les ruines de Leningrad dévastée par les nazis. Elève d'Alexandre Sokourov, Kantemir Balagov est considéré comme le nouveau prodige du cinéma russe.

Le Reflet d'Or de la meilleure série télévisée a été attribué à la série danoise 'Deliver Us' de Marie Østerbye et Christian Torpe. 'Success' du Croate Marjan Alcevski a obtenu la mention spéciale du jury.

Du côté du digital, 'O' de Qiu Yang a été récompensé par le Reflet d'Or de la meilleure oeuvre immersive. Une mention est revenue à 'Battlescar - Punk Was Invented by Girls' de Nico Casavecchia et Martin Allais.

Invités prestigieux

De nombreux événements ont affiché complet et les chiffres de la billetterie se sont envolés (+100% par rapport à 2018), se réjouissent samedi soir les organisateurs.

Cette édition anniversaire a été marquée par la venue de Xavier Dolan, Park Chan-wook, Clotilde Courau, David Cronenberg, Rebecca Zlotowski, Costa-Gavras ou encore Jean Dujardin pour la première suisse de 'J'accuse' de Roman Polanski.

Le programme dédié à la réalité virtuelle a aussi connu un grand succès. Le public a particulièrement apprécié le voyage psychédélique 'Ayahuasca – Kosmik Journey' de Jan Kounen et la dernière création de l'artiste Simon Senn,' Be Arielle F.' La 26e édition du GIFF aura lieu du 6 au 15 novembre 2020.

/ATS