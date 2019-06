Journée portes ouvertes sur le chantier du Théâtre de Carouge

Le nouveau Théâtre de Carouge (GE) commence à sortir de terre. Le public a pu constater, dimanche, l'état d'avancement du chantier. Les travaux doivent se terminer d'ici une année environ et les premières pièces sont prévues début 2021.

Le nouveau théâtre est construit à l'emplacement de l'ancien. Il sera doté de deux salles de spectacle. La plus grande aura une capacité de 460 places, la plus petite de 120 places. Le site comprendra également des ateliers de création et toute l'administration de l'institution culturelle.

Le nouveau Théâtre de Carouge réunira tout sur le même site, alors que l'ancien théâtre était dispersé dans plusieurs lieux, a souligné son directeur Jean Liermier. Autre avantage, la grande scène ne sera plus enterrée comme dans l'ancien théâtre, mais sera à hauteur de rue, ce qui facilitera le montage et le démontage des spectacles.

Un budget de 54 millions de francs a été dégagé pour la construction du nouveau théâtre. Sur ce montant, 10 millions proviennent du canton de Genève, 7 millions de l'Association des communes genevoises (ACG), 13 millions de particuliers et 24 millions de la commune de Carouge.

La démolition et reconstruction du Théâtre de Carouge avait fait l'objet d'une votation communale. Les Carougeois avaient approuvé le projet à une majorité de 66%. Le bâtiment, dans sa partie la plus élevée, fera 24 mètres de hauteur. Le chantier respecte pour l'instant le calendrier fixé.

Dimanche, lors des portes ouvertes, un pianiste a présenté un spectacle inhabituel. Il a offert au public un concert de 45 minutes suspendu à la verticale avec son instrument au câble d'une grue.

