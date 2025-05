Journée festive pour les 100 ans de Jean Tinguely à Fribourg

La Ville et l'Etat de Fribourg s'apprêtent à célébrer officiellement le dimanche 15 juin le centenaire de la naissance l'artiste Jean Tinguely. Artistes, musiciens, œuvres mécaniques et délégation bâloise animeront les rues du chef-lieu cantonal pour l'occasion.

Placée sous le signe de la création, la journée, faite de découvertes et de moments festifs, sera offerte à la population, ont indiqué mardi les autorités communales. L'idée consiste à rendre hommage au maître de l’art cinétique, né le 22 mai 1925 à Fribourg et décédé le 30 août 1991 à Berne, suite à des problèmes cardiaques.

Le 15 juin, à partir de 10h00, une parade 'exceptionnelle' animera les rues de Fribourg, la ville où Jean Tinguely a vécu de 1925 à 1928, avant que ses parents ne déménagent à Bâle. Elle prendra son départ au boulevard de Pérolles, à hauteur de l’église du Christ-Roi, avec la participation d’un invité peu ordinaire.

Petit-déjeuner offert

Ce dernier aura pour nom 'BB Géant' du collectif d’artistes de La bande mécanique, figure poétique et loufoque imaginée par le Magnifique Théâtre, avec le soutien de la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR). A ses côtés, défileront les jongleurs et acrobates du Cirque Toamême.

Le public verra encore les artistes sur échasses de la compagnie Flamant Noir et les cuivres de la Guggenmusik Les 3 Canards. Une délégation bâloise, avec 130 musiciens de 10 cliques du carnaval de Bâle, participera également au cortège, accompagnée de l’œuvre roulante 'Safari' de Jean Tinguely, avec le Musée Tinguely de Bâle.

Les spectateurs sont attendus dès 9h00 devant l’église du Christ-Roi pour un petit déjeuner offert, avant de suivre la parade, du boulevard de Pérolles au quartier du Bourg, où se situe la cathédrale Saint-Nicolas. Le cortège marquera une halte aux Grand-Places, où se tiendront les discours officiels.

Bouchée 'hommage'

Ceux-ci seront prononcés notamment en présence de Conradin Cramer, président du Conseil d’Etat de Bâle-Ville, et Carine Bachmann, directrice de l’Office fédéral de la culture. Ce moment permettra de rendre hommage à l’artiste devant la 'Fontaine Jo Siffert', œuvre emblématique réalisée par Jean Tinguely en mémoire de son ami pilote.

La seconde partie de la parade reprendra en direction du Bourg, guidée cette fois par les cavaliers du Cadre Noir et Blanc, avec qui Jean Tinguely entretenait des liens d’amitié. Une fois arrivée à destination, la population sera invitée à partager une verrée conviviale, agrémentée d’une bouchée 'hommage' conçue spécialement.

Pour prolonger les festivités, plusieurs animations seront proposées dans la première partie de la rue de Morat, piétonnisée pour l’occasion. Le public pourra découvrir en plus les expositions présentées au Musée d’art et d’histoire de Fribourg (MAHF), à l’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle et à L’Atelier.

Collaboration Ville et Etat

Les spectateurs pourront encore s'intéresser à la conférence ludique de Pierre-Do intitulée 'Jean Tinguely, la musique et le vélo', à la création électro-acoustique immersive 'Machine invisible', de Bernhard Zitz et Lucas Monème, ou encore participer à l’atelier 'La roue = c’est tout'.

'Exceptionnelle', la journée du 15 juin a été pensée pour tous les publics. Elle a été imaginée conjointement par la Ville et l’Etat de Fribourg, en collaboration avec plusieurs partenaires, parmi lesquels le MAHF, le Magnifique Théâtre, Fribourgissima, le Musée Tinguely à Bâle, ainsi que plusieurs associations fribourgeoises.

/ATS