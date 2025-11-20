Jean Tinguely à l'honneur au Musée d’art et d’histoire de Fribourg

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg (MAHF) démarre vendredi sa nouvelle exposition temporaire 'Jean Tinguely, émetteur poétique'. L'événement se tiendra jusqu'au 22 février au MAHF et à l’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle, avec un vernissage ce jeudi.

L’exposition sera accompagnée de nombreuses manifestations que le musée annonce d'ores et déjà 'passionnantes', a indiqué le MAHF dans un communiqué. Après l’évocation des débuts de l’artiste et de ses actions des années 1960-1970, elle se focalise sur son œuvre tardive abordant les 'dérives et la vanité d’un monde consumériste'.

Ces sujets résonnent avec les œuvres de Jean Tinguely appartenant à la collection du MAHF, Tinguely dont on marque le centenaire de la naissance cette année. 'L’œuvre ultime, remarquable par sa profondeur et sa radicalité, permet aussi une réflexion sur le temps, le carnavalesque, la mort et la fragilité de toute entreprise humaine.'

Espace voisin

L’exposition se poursuit, à deux pas, à l’Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle, avec un focus autour des sujets de la vitesse et de l’amitié entre Jean Tinguely et le pilote automobile Jo Siffert, deux Fribourgeois illustres, ainsi que des interviews filmées, menées entre 2024 et 2025, de personnalités ayant côtoyé l’artiste.

Les entretiens portent, entre autres, sur les traces laissées par Jean Tinguely dans le cœur et l’esprit de celles et ceux qui l’ont connu, relève encore le MAHF. Né le 22 mai 1925 à Fribourg, Jean Tinguely, qui a ensuite grandi à Bâle, s’est imposé dès les années 1950 comme une figure importante de l’art cinétique.

/ATS