Italien et romanche à encourager en dehors du Tessin et des Grisons

L'italien et le romanche doivent être encouragés en dehors du Tessin et des Grisons. La représentation des langues latines dans l'administration fédérale doit aussi être améliorée. Le Conseil fédéral a adopté mercredi des modifications d'ordonnance en ce sens.

La moitié de la population parlant italien et plus de deux tiers de la population de langue romanche vivent en dehors des cantons du Tessin et des Grisons, note le gouvernement dans un communiqué. Il compte donc renforcer le soutien à ces deux langues hors de leurs régions d'origine.

Concrètement, l'Office fédéral de la culture (OFC) devra encourager différents projets. Pour l'italien, il s'agira d'accroître l'attractivité de cette langue comme matière scolaire et de renforcer le lien des enfants et des jeunes de la diaspora italophone avec la langue et la culture italiennes.

Pour le romanche, l'OFC encouragera des mesures qui favorisent l'apprentissage et l'utilisation de la langue, notamment pour développer l'enseignement scolaire et extrascolaire. Il sera aussi question de mettre en réseau des personnes de langue romanche.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a revu à la hausse le nombre de personnes de langue latine au sein de l'administration fédérale. Pour les francophones, les valeurs-cibles doivent passer de 21,5-23,5% à 22,5-24,5%. Et pour les italophones, elles doivent passer de 6,5-8,5% à 7,5-8,5%.

Ces modifications, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2026, s'inscrivent dans le cadre du Message culture 2025-2028. Celui-ci prévoit le maintien et la défense de la langue maternelle ainsi que la promotion de la diversité culturelle de la Suisse.

/ATS