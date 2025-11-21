Italie: décès d'Ornella Vanoni, la chanteuse à la voix de velours

Reconnaissable entre mille grâce à sa chevelure rousse bouclée, Ornella Vanoni est décédée vendredi à 91 ans. Elle a été l'une des chanteuses les plus prolifiques de la scène italienne, avec une carrière qui s'étale sur une soixantaine d'années.

Avec sa voix de velours également capable de monter en force, elle s'est affirmée comme l'une des interprètes les plus accomplies et les plus appréciées de 'musica leggera', la chanson populaire qui a rythmé la péninsule à partir des années 60.

Comptant à son actif plus de 50 millions de disques vendus, cette personnalité attachante autant que fantasque a également su s'entourer des meilleurs artistes lors de collaborations fructueuses: George Benson, Herbie Hancock, Franco Califano ou encore Gino Paoli, avec lequel elle a entretenu une longue complicité, aussi bien artistique que personnelle.

Femme de grand style, elle a enregistré ses plus grands succès dans les années 60 et 70 avec des tubes comme 'La Musica è Finita', 'Eternita', 'L'Appuntamento' ('Le Rendez-vous'), et 'Una Ragione di Più' ('Une raison en plus').

Née le 22 septembre 1934 à Milan, Mme Vanoni a commencé sa carrière au théâtre, avant de se lancer dans la chanson sur la scène de la capitale lombarde, sous la houlette de Giorgio Strehler, le célèbre metteur en scène de théâtre qui fut son compagnon et mentor.

En 1964, elle remporte le Festival de Naples, une compétition musicale disparue depuis, puis participe pas moins de huit fois au prestigieux Festival de San Remo, une institution italienne où elle arrive deuxième en 1968 avec 'Casa Bianca'.

En 1999, elle est la première chanteuse de l'histoire de San Remo à recevoir un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

Les années suivantes, Mme Vanoni, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, fit régulièrement la une des magazines people, révélant des épisodes de sa vie privée, tout en continuant à monter sur scène et à enregistrer des albums. Le dernier en date, 'Diverse', sorti en 2024, revisite certains des plus grands succès de l'artiste avec de nouveaux arrangements.

/ATS