Hommage au joaillier Gilbert Albert au Musée d'art et d'histoire

Le Musée d'art et d'histoire de Genève rend hommage au joaillier Gilbert Albert. Il consacre une exposition au travail du créateur genevois. Près de cent bijoux inspirés de la nature sont à voir jusqu'au 15 novembre.

L'exposition présente pour la première fois la collection de bijoux confiée au Musée d'art et d'histoire par la Fondation Gilbert Albert en 2016. Elle était prévue pour marquer les 90 ans du joaillier et ses 70 ans de carrière. Gilbert Albert étant décédé en septembre dernier à l'âge de 89 ans, elle s'est transformée en hommage, a relevé jeudi devant les médias sa commissaire, Estelle Fallet.

Les vitrines offrent une vision à 360 degrés de ces pièces uniques, réalisées entre 1970 et 2000 et que Gilbert Albert a sorties de son catalogue de vente pour sa collection personnelle. Sont d'abord évoqués les quarante 'écritures' développées par le joaillier. Carré d'or, or limé, algues, gerbes d'or, argent froissé ou encore perlé or constituent autant de signes distinctifs de son style.

Matières non nobles

Les vitrines suivantes thématisent les matériaux et formes. Perles, cailloux, météorites, coraux, coquillages, scarabées: émerveillé par la nature, le créateur, qui a reçu à dix reprises un Diamonds International Award, a mêlé matières non nobles et matériaux précieux dans ses colliers, pendentifs, broches, bracelets et autres parures.

En contrepoint, le Musée d'art et d'histoire présente une trentaine de bijoux sélectionnés dans ses collections. Signées de créateurs antérieurs et postérieurs cultivant la même veine, dont le maître de bijouterie genevois André-Charles Lambert (1892-1985), elles offrent des éclairages stylistiques et d'influences permettant d'ancrer le travail de Gilbert Albert dans l'histoire du bijou contemporain.

Au fond de la salle du musée, un espace évoque l'univers plus intime de l'artisan à la créativité débordante, ses lieux familiers, comme sa boutique de la rue de la Corraterie ou la reconstitution d'un cabinet de curiosité. Grand succès commercial dans les années 1980, la fameuse bague à billes interchangeables y figure aussi. Un court film évoque encore le parcours du créateur, raconté par ses amis.

Dans le monde entier

Né à Genève en 1930, Gilbert Albert y a étudié la joaillerie. Il a d'abord travaillé chez Patek Philippe avant de se tourner vers la joaillerie et d'ouvrir son propre atelier en 1962. En 1973, il installe sa galerie et ses ateliers au centre-ville, à la Corraterie, et dix ans plus tard, un magasin à la prestigieuse Bahnhofstrasse de Zurich, puis à Moscou et à Dubaï.

Gilbert Albert a exposé ses oeuvres dans le monde entier. Il a été le premier joaillier vivant depuis 1917, après Fabergé, à être invité à présenter ses créations au Kremlin, à Moscou. Outre des bijoux, il a créé la masse du Sautier de la République en 1999 et la Croix de Pentecôte pour les 450 ans de la Réforme à Genève.

