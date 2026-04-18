Hirschhorn bâtit avec les Genevois un monument dédié à Simone Weil

L’artiste Thomas Hirschhorn investit pendant 78 jours, jusqu’à mi-juin, le Pavillon Sicli à Genève avec une œuvre collective et évolutive. Le projet est consacré à la philosophe Simone Weil, dans un espace gratuit ouvert à tous où le public est invité à créer.

Au cœur du quartier des Acacias, le Pavillon Sicli s’est transformé en un lieu en perpétuel mouvement, accueillant lectures, théâtre, radio, ateliers ou entraînements de boxe. Présent chaque jour, Thomas Hirschhorn revendique un engagement total dans ce projet participatif.

'Je suis plutôt comme un concierge, un super concierge', explique-t-il à Keystone-ATS, tout en parcourant le pavillon Sicli à grandes enjambées et saluant les différentes personnes occupées à finir le montage du lieu.

L’hommage à Simone Weil (1909-1943) s’incarne dans des activités, parfois inattendues. 'Il y a un philosophe qui fait une lecture et, à côté, un club de boxe qui s’entraîne', raconte l’artiste bernois, les poches de sa chemise débordant de feuillets griffonnés, de stylos et d’un livre annoté - 'La Pesanteur et la Grâce' - glissé à l’avant: 'Simone Weil est une combattante. Cela nous rappelle que la force doit être maîtrisée si l’on veut éviter la violence'.

Enraciné dans un groupe

Déjà auteur d’un monument dédié à l'écrivain Robert Walser à Bienne, M. Hirschhorn revendique un choix 'universel' avec Simone Weil. 'Je l’aime. Elle est radicale, singulière, et elle a beaucoup à dire aujourd’hui', affirme-t-il, tout en collant une affichette annonçant la projection d'un film. Il salue 'sa réflexion sur l’enracinement, pas liée à quelque chose d’identitaire, d'ethnique ou de réactionnaire, mais à un groupe de vie ou d’action.'

Ce qui fascine l’artiste chez la philosophe, c’est son engagement concret. 'C’est une grande intellectuelle qui n’a pas hésité à s’engager comme ouvrière ou à la guerre en Espagne', souligne-t-il. 'Ce qui compte, c’est de faire, même si on n’est pas destiné à le faire. C’est cela qui est exemplaire'.

L’implication des habitants du quartier des Acacias est également au cœur du dispositif. 'Il est important de travailler avec les habitants, les associations du quartier, qui m’ont ouvert les portes et donné des idées'.

La présence crée une mémoire

La notion de présence constitue un autre pilier du projet. 'Parce que la présence crée une mémoire', explique Thomas Hirschhorn.

L'artiste dégage une grande énergie, à l’image du lieu qu’il a investi à Genève, animé en permanence par les échanges, les activités et la présence continue du public. Ce dernier est accueilli par un 'Tout le monde est bienvenu', inscrit au marqueur noir sur un carton à l'entrée.

'Je veux faire un monument qui dure pour toujours par des moments de densité, poursuit-il. Une rencontre, une discussion, même un conflit' peuvent contribuer à construire cette mémoire collective.

Connu pour ses positions critiques, notamment avec 'Swiss-Swiss Democracy' au Centre culturel suisse à Paris (2004-2005), - un pamphlet contre le populisme et l'élection de Christoph Blocher au Conseil fédéral -, l’artiste rejette toute rupture dans son travail. 'Ce qui relie ces projets, c’est la présence et la production', affirme-t-il, tout en reconnaissant une évolution avec 'beaucoup plus de coopérations locales' à Genève.

Dans un monde qu’il juge saturé de discours politiques, l’artiste voit ailleurs les ressources. 'La politique, on ne peut plus vraiment y croire', affirme-t-il. 'Ce qui peut nous aider, c’est l’art, la philosophie et la poésie'.

Monument 'précaire'

Avec ce monument 'précaire', créé à grands renforts de meubles 'second hand', de scotch et de cartons, Thomas Hirschhorn dit vouloir ouvrir des perspectives plutôt que commenter l’actualité. 'Simone Weil, par sa vie et sa pensée, nous propose une autre voie. C’est cela que je veux honorer', explique-t-il.

A l’issue des 78 jours, l’artiste, invité à Genève par la Fondation Pavillon Sicli et la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe), espère une trace durable dans les esprits. 'J’aimerais qu’ils retiennent le nom de Simone Weil, quelques phrases, quelques citations', conclut-il.

Pourquoi pas cette phrase graffée sur un grand panneau placé à l'entrée du bâtiment Sicli: 'L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de générosité'.

/ATS