Hellfest 2026: Young Gods, énergie indus à Clisson

Les Young Gods, emmenés par Franz Treichler, reviennent au Hellfest après un passage en 2019. L’ovni du festival, habituellement plus proche des scènes rock et pop que du metal, retrouve Clisson, dans l'ouest de la France, avec son électro-rock industriel.

Le trio suisse - avec Cesare Pizzi et Bernard Trontin -, pionnier du genre depuis les années 1980, investira la scène Valley le samedi 20 juin de 19h30 à 20h30. Le concert sera également diffusé en direct et en différé sur la chaîne franco-allemande ARTE.

Depuis leurs débuts, ils ont imposé une grammaire sonore radicale, remplaçant souvent les guitares traditionnelles par des samplers et des couches électroniques saturées. 'Nous cherchons un son qui agit comme une matière physique', revendiquent les Young Gods, dans une approche qui les place à part dans l’écosystème rock européen, inspirant des artistes comme David Bowie, Napalm Death ou Sepultura.

Le festival, qui s’étend du 18 au 21 juin, confirme son statut de géant européen des musiques metal. Selon les éléments relayés par France Inter, il transforme Clisson, près de Nantes, en véritable 'ville dans la ville', pensée pour absorber près de 280'000 festivaliers, avec six scènes actives en continu.

Une programmation tentaculaire

Le Hellfest 2026 aligne une programmation tentaculaire: 'Iron Maiden', légende britannique du heavy metal fondée en 1975 et portée par des hymnes comme 'The Trooper', partage les scènes principales avec 'Limp Bizkit', groupe américain nu metal emmené par Fred Durst et connu pour ses riffs hybrides rap-rock.

'Deep Purple', pionniers du hard rock britannique depuis les années 1970 avec des classiques comme 'Smoke on the Water', va y côtoyer 'The Offspring', figure du punk rock californien popularisé dans les années 1990 avec 'Self Esteem' et 'Pretty Fly (for a White Guy)'.

Les nouveaux barbares

Dans ce paysage sonore extrême, 'Behemoth', groupe polonais de blackened death metal mené par Nergal et réputé pour ses shows théâtraux et provocateurs, croise 'Architects', formation britannique de metalcore connue pour ses structures mélodiques et ses textes introspectifs.

Le même week-end, 'Napalm Death', pionniers du grindcore britannique aux morceaux ultra-courts et ultra-intenses, partagent l’affiche avec 'Bad Omens', groupe américain de metal alternatif en forte ascension, et 'Megadeth', légende du thrash metal fondée par Dave Mustaine après son départ de 'Metallica'.

https://www.arte.tv/fr/videos/132692-003-A/hellfest-2026-en-direct

/ATS