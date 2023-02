Helen Mirren tient le rôle principal dans le film « Switzerland »

L'actrice britannique Helen Mirren, lauréate d'un Oscar, tiendra le rôle principal dans le futur film 'Switzerland', consacré à la vie de la romancière américaine Patricia Highsmith. Celle-ci avait passé la fin de sa vie au Tessin jusqu'à sa mort en 1995.

L'intrigue du film tourne autour d'un célèbre personnage des romans de Patricia Highsmith, le meurtrier multirécidiviste Tom Ripley, indique la société de production Filmnation Entertainment. La solitude de Patricia Highsmith et sa vie loin des projecteurs en Suisse seront interrompues par un jeune agent littéraire envoyé par la maison d'édition de l'écrivaine pour la convaincre d'écrire un dernier roman de la célèbre série mettant en scène Ripley.

Le tournage devrait avoir lieu cette année en Europe. Il sera réalisé par le Néerlandais Anton Corbijn ('Control', 'Un homme très recherché' et 'The American').

Patricia Highsmith (1921-1995) comptait parmi les écrivaines les plus lues de notre époque. Elle a publié vingt romans, sept livres de nouvelles, ainsi que de nombreux essais, articles de journaux et critiques de livres. Elle est surtout connue pour ses cinq romans mettant en scène Tom Ripley, un meurtrier multirécidiviste qui parvient toujours à brouiller les pistes.

Mondialement célèbre

L'auteure s'intéressait surtout à la psychologie de ses personnages, aux relations humaines et à leur dégénérescence en violence. Nombre de ses oeuvres ont été adaptées au cinéma. L'adaptation cinématographique de son premier roman 'l'Inconnu du Nord-Express' par Alfred Hitchcock l'a rendue mondialement célèbre.

Patricia Highsmith est née à Fort Worth, dans l'Etat américain du Texas. Elle a grandi à New York et a étudié la zoologie, l'art dramatique et l'anglais. L'Américaine a travaillé en Europe pendant plus de 40 ans et a vécu retirée au Tessin pendant treize ans. Elle est décédée d'une leucémie en 1995 à Locarno, à l'âge de 74 ans. Son héritage littéraire se trouve aux Archives littéraires suisses à Berne.

/ATS