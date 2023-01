Guerreiro do Divino Amor au Pavillon suisse de la Biennale d'art

L'artiste helvético-brésilien Guerreiro do Divino Amor va réaliser le Pavillon suisse de la prochaine Biennale d'art de Venise en 2024. Avec son projet monumental 'Super Superior Civilizations', il se penche sur les univers visuels des mythologies politiques.

Le travail de Guerreiro do Divino Amor au Pavillon suisse marque un nouveau chapitre de sa saga monumentale 'Superfictional World Atlas' entamée en 2005, a indiqué Pro Helvetia jeudi dans un communiqué. L'artiste helvético-brésilien, 40 ans cette année et né à Genève, vit et travaille principalement à Rio de Janeiro au Brésil.

L'exposition au Pavillon suisse de 2024, intitulée 'Super Superior Civilizations', portera un regard critique sur le langage figuratif des mythes politiques nationaux, leur charge symbolique, leur hiérarchisation ainsi que leur utilisation. La Biennale d'art de Venise se tiendra du 20 avril au 24 novembre 2024.

Distorsions postcoloniales

Guerreiro do Divino Amor se démarque par une approche alliant virtuosité, ironie et humour, poursuit la Fondation suisse pour la culture. Il n'en reste pas moins qu'il met en lumière notre existence mondialisée, influencée par des distorsions postcoloniales.

Les membres du jury de la Biennale mandaté par Pro Helvetia ont unanimement recommandé le projet de Guerreiro do Divino Amor parmi ceux de cinq artistes retenus. Le directeur de Pro Helvetia Philippe Bischof a adhéré à ce choix.

Pour accompagner son projet, l'artiste a invité le commissaire d'exposition Andrea Bellini, directeur du Centre d'Art Contemporain Genève et de la Biennale de l'Image en Mouvement. A l'été 2022, Guerreiro do Divino Amor a présenté l'exposition 'Superfictional Sanctuaries', organisée par Andrea Bellini au Centre d'Art Contemporain de Genève.

Le travail de Guerreiro do Divino Amor reçoit une reconnaissance internationale: en 2021, il a été sélectionné pour le prestigieux programme DAAD Artists-in-Berlin après avoir obtenu le prix PIPA en 2019. Il a également été finaliste des Swiss Art Awards en 2008 et 2017.

/ATS