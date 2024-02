Grand Prix suisse de design: trois artistes primés

Le Grand Prix suisse de design est décerné cette année à trois artistes: la Valaisanne Lucie Meier, designer de mode et directrice artistique, le Tessinois Luciano Rigolini, photographe et producteur de films, ainsi que la Zurichoise Paola De Martin.

Née à Zermatt (VS), Lucie Meier a eu un parcours professionnel 'fulgurant'. Elle travaille aujourd'hui à Milan et Paris et fait partie 'des designers de mode les plus influents au monde', écrit jeudi l'Office fédéral de la culture (OFC) dans un communiqué.

Dans un autre registre, l'artiste tessinois Luciano Rigolini, 74 ans, qui travaille entre Lugano et Paris, se consacre uniquement à la photographie depuis 2002. Enfin, l'Italo-Suisse Paola De Martin, 59 ans, se voit primée pour son activité de designeuse textile, d'historienne et d'enseignante à Zurich.

Depuis 2007, le Grand Prix suisse de design récompense des designers d'envergure nationale et internationale. Il est doté d'un montant de 40'000 francs.

/ATS