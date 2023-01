Golden Globes: Yeoh et Farrell sacrés meilleurs acteurs

L'acteur irlandais Colin Farrell a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie mardi, pour son rôle dans 'Les Banshees d'Inisherin'. Du côté féminin, la récompense est revenue à Michelle Yeoh pour 'Everything Everywhere All At Once'.

L'actrice malaisienne est distinguée pour son rôle dans le surréaliste et décoiffant long métrage qui verse dans la science-fiction. Elle y incarne une propriétaire de laverie épuisée par ses tracas administratifs et sa vie de famille qui découvre soudain l'existence d'univers parallèles, tous menacés par sa fille dépressive.

Quant à Colin Farrell, il incarne dans 'Les Banshees d'Inisherin' un insulaire déboussolé par la fin abrupte de son amitié avec un ami de longue date, qui ne veut plus lui adresser la parole.

/ATS