Funérailles du chanteur Liam Payne en Angleterre

Les proches de Liam Payne et ses anciens partenaires du boys band One Direction ont rendu mercredi un dernier hommage au chanteur, décédé en octobre à l'âge de 31 ans, lors de funérailles privées à Amersham, près de Londres.

Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan et Louis Tomlinson étaient parmi les dizaines de personnes à se rendre à la cérémonie organisée en milieu de journée à l'église médiévale St Mary's, décorée de fleurs et de bougies.

Le cercueil du chanteur est arrivé dans une calèche blanche ornée de couronnes de fleurs colorées formant les mots 'fils' et 'papa'. Elle était suivie par les parents du chanteur, ses deux soeurs, sa petite amie, l'influenceuse américaine Kate Cassidy.

Son ancienne compagne Cheryl Tweedy, chanteuse du groupe britannique Girls Aloud avec qui il a eu un fils, Bear, âgé de 7 ans, était également présente.

Simon Cowell, le mentor du chanteur sur l'émission 'The X Factor', qui a révélé le boys band en 2010, ainsi que l'animateur et humoriste James Corden, ont aussi assisté aux obsèques.

Dernier hommage

Quelques habitants et fans, maintenus à l'écart derrière un cordon, avaient fait le déplacement pour rendre un dernier hommage au chanteur de One Direction, qui vivait à proximité.

La mort de Liam Payne, qui a chuté du balcon de sa chambre d'hôtel à Buenos Aires, en Argentine, le 16 octobre dernier, a bouleversé les fans du groupe dans le monde entier.

'Sa mort a été tellement étalée auprès du public... cela doit être agréable pour eux d'avoir un peu d'intimité', a commenté auprès de l'AFP une habitante, Sheila Morris, 65 ans.

Lutte contre l'addiction

Après l'annonce de sa mort, des hommages avaient eu lieu dans plusieurs villes du monde, notamment à Londres le 20 octobre. Des milliers de personnes y avaient chanté en choeur les chansons de l'ancien boys band, qui a connu un succès fulgurant de 2010 à 2016.

Le parquet argentin a révélé que Liam Payne avait consommé de l'alcool, de la cocaïne et des antidépresseurs avant sa mort. Trois personnes ont été inculpées pour lui avoir fourni des stupéfiants.

Il est mort de 'multiples traumatismes' et d'une 'hémorragie interne et externe'.

Dans une vidéo de 2023 publiée sur son compte YouTube, Liam Payne avait confié avoir été admis dans un centre de désintoxication pour son alcoolisme: 'je suis en quelque sorte devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus vraiment. Et je suis sûr que vous ne le reconnaissez pas non plus', disait-il alors.

One Direction, qui a été l'un des boys bands les plus lucratifs au monde, avait sorti en 2016 son cinquième et dernier album studio, 'Made in the A.M'. La même année, le groupe avait annoncé une pause, jamais officialisée en séparation.

Les membres du boys band ont ensuite entamé des carrières solo avec plus ou moins de réussite.

Liam Payne avait sorti son premier album, 'LP1', en 2019. L'an dernier il avait annoncé travailler sur un deuxième album et avait sorti un nouveau single en mars 2024.

