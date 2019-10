Friedrich Nietzsche au Musée historique de Bâle

Le Musée historique de Bâle présente une exposition consacrée à la vie et aux pensées de Friedrich Nietzsche (1844-1900) à l'occasion du 175e anniversaire de sa naissance. Elle est visible jusqu'au 22 mars prochain.

Cette année marque aussi le 150e anniversaire de l'entrée en fonction de Nietzsche en tant que professeur de l'Université de Bâle, alors âgé de 24 ans. 'Übermensch - Friedrich Nietzsche et les conséquences' vise à 'fournir les bases nécessaires pour oser se lancer dans la lecture de ses ouvrages', a indiqué vendredi le Musée historique de Bâle.

L'exposition ne suppose pas de connaissances préalables. Elle est divisée en trois parties. La première, 'mondes de vie', est orientée sur la biographie de Nietzsche, professeur, voyageur et penseur, amant et grand malade. Son séjour à Bâle y occupe une place importante.

Concepts et conséquences

La deuxième section, 'mondes de pensée', est une introduction explicative de ses oeuvres les plus marquantes et les concepts essentiels qu'elles contiennent, comme la volonté de puissance, l'éternel retour et le surhomme. La troisième partie, 'postérité', s'intéresse aux conséquences de ses oeuvres sur la science, l'art et la culture populaire.

L'influence de Nietzsche se poursuit de génération en génération, souligne le musée. 'L'impact de cet esprit libre et de ses idées fulminantes sur le développement des sociétés occidentales du 20e et 21e siècles en général, mais aussi dans tous les domaines de la philosophie et des sciences sociales, est tangible jusqu'à aujourd'hui'.

L'exposition présente une septantaine d'objets et des vitrines avec des citations choisies. Des stations audio et vidéo ainsi que des animations et des extraits de films permettent de rendre vivant le cosmos de Nietzsche.

