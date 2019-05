Fribourg: retour du professeur Paul Cantonneau au jardin botanique

La Ville de Fribourg rend hommage au professeur Cantonneau, premier personnage suisse des aventures de Tintin et Milou. Elle a verni mercredi une exposition éphémère dédiée à l'enseignant, qui s’est peu à peu hissé au rang de mythe dans sa cité.

L'événement se tiendra de jeudi à mardi au jardin botanique de l'Université de Fribourg. L'idée consiste à faire référence à toutes les facéties de l'éminent scientifique, l'année des 90 ans de Tintin. Le vernissage tombe le jour même de l’anniversaire du dessinateur Hergé, né Georges Remi le 22 mai 1907.

La manifestation est organisée par la Ville de Fribourg et le jardin botanique de l'Université, avec la complicité de la société Moulinsart et du Musée Hergé à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Moulinsart - nom du château du capitaine Haddock - est une entreprise chargée de la défense et de l'exploitation commerciale de l'œuvre d'Hergé.

Présent dans trois albums du jeune reporter, Paul Cantonneau bénéficie d'un statut particulier à Fribourg. Personnage 'secondaire', il s’y est peu à peu hissé au rang de légende. Cela fait une trentaine d’années qu’il alimente l'imagination farceuse de tous les tintinophiles de la cité des Zähringen.

/ATS