Fraude fiscale: 10 mois de prison avec sursis pour Isabelle Adjani

Rejugée à Paris pour fraude fiscale aggravée et blanchiment, Isabelle Adjani a été condamnée mercredi à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10'000 euros.

La cour d'appel de Paris a confirmé la culpabilité de l'actrice de 'La reine Margot', mais a largement réduit la peine prononcée en première instance: en décembre 2023, elle avait été condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 250'000 euros d'amende.

'Tout ça pour ça, la sanction pénale est drastiquement diminuée', a estimé David Lepidi, l'un des avocats d'Isabelle Adjani, qui s'est dit 'extrêmement soulagé' par la décision de la cour d'appel, tout en annonçant se pourvoir en cassation.

L'artiste de 71 ans, deux fois nommée aux Oscars pour 'L'histoire d'Adèle H.' (1975) et 'Camille Claudel' (1988), a été reconnue coupable de s'être domiciliée fictivement au Portugal en 2016 et 2017, d'avoir dissimulé une donation en prêt en 2013 et d'avoir fait transiter une somme via les Etats-Unis en 2014.

'Phobie administrative'

Lors de son procès en appel, début avril, la star, phobique administrative selon ses dires, avait dénoncé les agissements de l'un de ses conseillers fiscaux, qui avait promis de 'remettre de l'ordre dans ses affaires'.

'Faussement, comme tous les prédateurs que j'ai eu la chance de croiser sur ma route', selon l'actrice, qui s'était estimée 'punie d'avoir été volée' et 'coupable d'être victime'.

'Je vais être honnête, je n'ai jamais rempli une fiche d'impôt. Et heureusement, car ça aurait été désastreux', avait-elle plaidé, se défendant d'être 'une voleuse'. Non sans émotion, elle s'était décrite comme une 'proie idéale', 'victime d'escroqueries successives' bien au-delà du cadre fiscal.

A la barre, l'actrice aux cinq César s'était dite 'dépourvue de cette capacité à 'stratégiser'' une fraude fiscale: 'J'en suis incapable, je ne sais pas compter, je m'en fous d'avoir quoi que ce soit.'

'Il est évident qu'elle était résidente en France avec une résidence non habituelle au Portugal', avait fait valoir Ralph Boussier, l'avocat de l'administration fiscale française. 'C'est une personne qui a l'essentiel de ses centres d'intérêt en France, elle doit déclarer en France', avait-il conclu.

/ATS