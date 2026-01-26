France: moins de 15 ans: vers une interdiction de réseaux sociaux

La chambre basse du Parlement français a adopté dans la nuit de lundi à mardi une proposition ...
Photo: KEYSTONE/DPA/CHRISTOPH DERNBACH

La chambre basse du Parlement français a adopté dans la nuit de lundi à mardi une proposition de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il s'agit de protéger leur santé.

Le texte, soutenu par le gouvernement et adopté par les députés par 130 voix contre 21, devra maintenant être examiné par le Sénat. En cas d'adoption définitive, la France serait le premier pays européen à imposer une telle limite d'âge dans l'accès aux réseaux sociaux. Cette mesure est chère au président Emmanuel Macron, qui a salué sur X, après le vote, une 'étape majeure'.

/ATS
 

