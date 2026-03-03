France: la Chine demande la déprogrammation d'une pièce sur Taïwan

Le consulat de Chine à Strasbourg a demandé la déprogrammation d'une pièce de théâtre du metteur en scène suisse Stefan Kaegi consacrée à Taïwan. La la maire de la ville Jeanne Barseghian a dénoncé une intervention 'extrêmement grave'.

Le théâtre de la ville de Strasbourg, Le Maillon, présente de jeudi à samedi la pièce 'Ceci n'est pas une ambassade (Made in Taïwan)', de Stefan Kaegi et du collectif Rimini Protokoll. L'oeuvre se veut 'une ambassade théâtrale' pour l'île privée de représentation diplomatique dans la plupart des pays.

Jeanne Barseghian a indiqué à l'AFP avoir reçu une lettre du consulat de Chine 'demandant la déprogrammation de la pièce au motif que ça pose un problème dans l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France'.

L'élue écologiste a précisé avoir répondu dans la journée au consulat 'en rappelant la loi française', à savoir que 'tout simplement, la liberté de création et artistique est protégée en France'.

'Ca doit vraiment nous inquiéter', a ajouté la maire, qui a dit avoir exprimé son 'soutien aux équipes du Maillon' et s'être rapprochée des services culturels de l'Etat, 'parce que c'est extrêmement grave (dans un contexte) d'attaques répétées et rapprochées contre la liberté de création'.

Sollicité, le consulat de Chine à Strasbourg n'a pas répondu dans l'immédiat aux questions de l'AFP. La Chine communiste, qui considère Taïwan comme une de ses provinces et n'exclut pas d'y établir sa souveraineté par la force, n'admet aucune relation diplomatique entre l'île et des pays étrangers.

Le Soleurois Stefan Kaegi, l'un des fondateurs de Rimini Protokoll, a gagné les prix les plus prestigieux dans le domaine du théâtre comme l'Anneau Hans Reinhart en 2015, précédé en 2011 par le Lion d'Argent de la Biennale de Théâtre de Venise. 'Ceci n'est pas une ambassade (Made in Taiwan)' a déjà été présentée à Vienne, Berlin, Bâle ou Lausanne, mais aussi à Taipei.

