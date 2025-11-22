France: enchères pour des cheveux de Cloclo et Johnny Hallyday

Aux enchères, les cheveux des stars françaises de la chanson Claude François et Johnny Hallyday font match nul: une petite mèche de Cloclo et deux peignes du rocker ont chacun été vendus 780 euros (frais compris), samedi à Paris.

Ces deux lots faisaient partie d'une vente consacrée à la 'Chanson française et internationale', organisée par la maison d'enchères Coutau-Bégarie.

Adjugés à un acquéreur anonyme, les 'quelques cheveux' de Claude François avaient été 'récupérés sur la brosse utilisée uniquement' pour lui, 'par son coiffeur, en février 1976', deux ans avant sa mort accidentelle par électrocution, selon la maison d'enchères. Ils ont été vendus à un prix inférieur à leur estimation (entre 1000 et 1200 euros sans les frais).

Les deux peignes de scène de Johnny Hallyday avaient été 'jetés par le rocker dans la salle, lors de ses concerts au Palais des Sports de Paris' en octobre 1976. Quelques cheveux de l'idole des jeunes, décédée en décembre 2017, y étaient restés accrochés. Ces peignes ont été acquis pour un prix supérieur à leur estimation (entre 250 et 300 euros).

Plus de la moitié des quelque 400 lots étaient des objets ayant appartenu à Johnny Hallyday, ou ayant un rapport avec lui. Parmi eux, une veste de l'armée qui lui avait été remise pour son service militaire en 1964 est partie à 2600 euros.

Dans les autres lots, un agenda trimestriel utilisé par Serge Gainsbourg en 1961 a été adjugé 5070 euros, et un trophée remis en 1974 à Mike Brant a trouvé acquéreur pour 15'210 euros. Le chanteur israélien était alors hospitalisé en Suisse après sa première tentative de suicide.

/ATS