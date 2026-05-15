Flavie Flament porte plainte pour viol contre Patrick Bruel

L'animatrice Flavie Flament a annoncé vendredi porter plainte pour viol contre Patrick Bruel ...
Flavie Flament porte plainte pour viol contre Patrick Bruel

Flavie Flament porte plainte pour viol contre Patrick Bruel

Photo: KEYSTONE/AP/DOMENICO STINELLIS

L'animatrice Flavie Flament a annoncé vendredi porter plainte pour viol contre Patrick Bruel, qui aurait abusé d'elle lorsqu'elle était adolescente. Mais le chanteur et comédien a assuré ne lui avoir 'imposé aucun rapport' sexuel.

'J'ai de nouveau rendez-vous avec mon passé. Et un homme qui a pillé mon adolescence. Je porte plainte contre Patrick Bruel pour viol', indique Flavie Flament, 51 ans, dans un message posté sur le réseau social Instagram.

'Pour que la vérité éclate, pour que justice soit rendue, pour que cessent de se dérober les regards, je joins ma voix à celles des autres femmes qui s'élèvent en France, en Belgique et au Canada. J'attends désormais de la Justice qu'elle entende notre Parole', ajoute-t-elle.

Echanges amicaux

Interrogés par l'AFP, les avocats de Patrick Bruel ont aussitôt récusé tout viol. Leur client assure qu'il n'a 'jamais drogué Flavie Flament, et ne lui a imposé aucun rapport' sexuel, rapportent Mes Christophe Ingrain et Céline Lasek.

'Patrick Bruel a rencontré Flavie Flament dans les années 90, ils ont eu une relation épisodique à l'époque. Leurs échanges ont toujours été amicaux depuis', ajoutent-ils.

'Ils se sont croisés plusieurs fois au fil des ans, lors d'émissions de télévision notamment, mais aussi lors de moments privés y compris en vacances. Flavie Flament l'a en outre invité à plusieurs émissions qu'elle présentait, une réalité parfaitement contradictoire avec son récit aujourd'hui', poursuivent-ils.

Tournée controversée

Patrick Bruel, 67 ans, joue actuellement une pièce à Paris, 'Deuxième partie' de Samuel Benchetrit, et doit entamer une tournée qui le mènera dans de nombreuses villes françaises, en Suisse, en Belgique et au Canada. Une pétition, soutenue notamment par des associations féministes, demande l'annulation de ces concerts.

En France, il fait l'objet d'investigations pour deux plaintes.

L'une est instruite à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) pour viol en marge d'un festival de cinéma en octobre 2012. L'autre a été déposée en mars à Paris pour tentative de viol et agression sexuelle. Ces derniers faits, dénoncés par une responsable de la promotion des films français à l'étranger, remonteraient à 1997, au Mexique.

Une enquête judiciaire a également été ouverte en Belgique après une plainte enregistrée fin mars pour une agression sexuelle présumée à Bruxelles.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Suissesse Veronica Fusaro échoue en demi-finale de l'Eurovision

La Suissesse Veronica Fusaro échoue en demi-finale de l'Eurovision

Culture    Actualisé le 15.05.2026 - 00:30

Harry et Meghan produisent un film avec Netflix sur l'Afghanistan

Harry et Meghan produisent un film avec Netflix sur l'Afghanistan

Culture    Actualisé le 14.05.2026 - 22:56

Fête fédérale de musique à Bienne: la parade a bien commencé

Fête fédérale de musique à Bienne: la parade a bien commencé

Culture    Actualisé le 14.05.2026 - 16:00

Isabella Rossellini va recevoir le Prix d'excellence à Locarno

Isabella Rossellini va recevoir le Prix d'excellence à Locarno

Culture    Actualisé le 14.05.2026 - 12:28

Articles les plus lus

Le festival de Cannes lancé, entre tapis rouge et politique

Le festival de Cannes lancé, entre tapis rouge et politique

Culture    Actualisé le 12.05.2026 - 18:12

Première demi-finale de l'Eurovision, avec Israël

Première demi-finale de l'Eurovision, avec Israël

Culture    Actualisé le 13.05.2026 - 00:32

Isabella Rossellini va recevoir le Prix d'excellence à Locarno

Isabella Rossellini va recevoir le Prix d'excellence à Locarno

Culture    Actualisé le 14.05.2026 - 12:28

Fête fédérale de musique à Bienne: la parade a bien commencé

Fête fédérale de musique à Bienne: la parade a bien commencé

Culture    Actualisé le 14.05.2026 - 16:00

Patoisromands.ch: une plateforme intercantonale inédite

Patoisromands.ch: une plateforme intercantonale inédite

Culture    Actualisé le 12.05.2026 - 11:34

L'Allemagne veut que TikTok passe sous contrôle européen dans l'UE

L'Allemagne veut que TikTok passe sous contrôle européen dans l'UE

Culture    Actualisé le 12.05.2026 - 17:20

Le festival de Cannes lancé, entre tapis rouge et politique

Le festival de Cannes lancé, entre tapis rouge et politique

Culture    Actualisé le 12.05.2026 - 18:12

Première demi-finale de l'Eurovision, avec Israël

Première demi-finale de l'Eurovision, avec Israël

Culture    Actualisé le 13.05.2026 - 00:32