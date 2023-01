Fin de la semaine parisienne: la nudité s'installe

Dos décolleté, découpes sur les hanches, robes évoquant les déshabillés: la tendance de l'ultrasexy et du corps dénudé s'installe dans la haute couture.

Jeudi, au dernier jour de la semaine parisienne de la haute couture, Fendi a présenté une collection toute en lumière et transparence avec de nombreuses robes conçues autour de la lingerie.

'C'est le monde intérieur qui sort à l'extérieur - à la fois au sens figuré et au sens propre et des sous-vêtements deviennent tenues de soirée', a déclaré le Britannique Kim Jones, directeur artistique des collections couture de la maison romaine dans les notes du défilé.

Devant les chanteuses Courtney Love et Rita Ora, au premier rang portant des total looks presque identiques bleus avec des bottes compensées, ont défilé des mannequins en robes fluides, gris clair ou couleur chair avec des escarpins à talon bijou.

Les manches ailées sont détachables et la lingerie est conçue comme partie intégrante de la robe, souvent dans le même tissu intensément brodé.

La créatrice espagnole Juana Martin a elle aussi misé sur le glamour et la nudité pour sa deuxième collection présentée à Paris dans le cadre de la semaine de la haute couture.

Une petite robe noire ou mini-ensemble blanc transparent avec des manches volumineuses en formes d'éventail, sa marque de fabrique, sont portés avec des sandales argentées au talon aiguille.

'Envie de se montrer'

Le denim 'tie and dye' est la matière star de cette collection allégée par des découpes et ouvertures: ici, un body avec des jambes nues se porte avec un chapeau andalou.

Là, une robe longue aux épaules volantées est fendue jusqu'à la taille. Les découpes sur les hanches des jupes et pantalons féminisent les silhouettes faites dans cette matière brute.

Le jean représente 'l'introduction de la haute couture que les gens peuvent porter', a expliqué Juana Martín.

'Il y a beaucoup de nudité dans le vêtement. C'est toujours par vagues, on sort d'une pandémie, les gens ont envie de sortir, de se montrer, de se célébrer ensemble. Cela va avec', a déclaré à l'AFP Christian Louboutin qui a conçu des chaussures à semelles rouges pour le défilé de Juana Martin. 'Il fallait que des souliers aient des petites lignes, juste de la brillance'.

Le voile, pour couvrir et découvrir

Pour le couturier français Julien Fournié, il s'agit de 'se réapproprier le corps meurtri par le Covid'.

Sa collection inspirée des années 30 est fluide et légère et les silhouettes sont pensées pour être portées sans soutien-gorge si ce n'est pas un maillot de bain brodé qui est en soi une tenue de soirée.

'L'idée, c'est de porter cela avec beaucoup de liberté et beaucoup de... nudité', explique-t-il à l'AFP.

Alexis Mabille a dessiné de longues robes rouge et verte avec d'immenses découpes sur les côtés, tandis que quelque bandes de tissus drapaient à peine la poitrine d'une robe rose de soirée de Haider Ackermann pour Jean-Paul Gaultier.

La couturière marocaine Sara Chraïbi, qui a débuté jeudi à Paris, a défendu 'la liberté de parure et de mouvement'.

Sa collection architecturale et opulente jouait sur les longueurs allégées par les décolletés et les franges. Un soutien-gorge brodé est porté comme un haut d'un tailleur pantalon avec une cape-voile.

'Il y avait un certain look évoquant des voiles et pour moi c'était important. J'ai voulu avoir deux points de vue: un point de vue sur la liberté de se couvrir ou de se découvrir', a-t-elle déclaré à l'AFP, en coulisses du défilé.

