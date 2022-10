Films et photographies du Vaudois Lavanchy-Clarke au Musée Tinguely

Le Musée Tinguely à Bâle consacre une exposition au Vaudois François-Henri Lavanchy-Clarke (1848-1922), un pionnier du cinéma et le premier photographe couleur en Suisse. L'homme était aussi fabricant de savon et constructeur d'automates.

François-Henri Lavanchy-Clarke est 'le pionnier le plus méconnu de l'histoire contemporaine des médias' en Suisse, indique mardi le Musée Tinguely. L'exposition 'Le cinéma avant le cinéma' est visible dès mercredi et jusqu'au 29 janvier.

Lors de l'Exposition nationale de Genève en 1896, Lavanchy-Clarke a présenté ses films dans un pavillon 'extravagant' qui fut 'peut-être le premier cinéma du monde', explique le musée bâlois. Il a aussi été le premier à faire des photographies en couleur en Suisse.

Personnage 'haut en couleur', 'self-made man' et 'citoyen du monde', François-Henri Lavanchy-Clarke est aussi un 'habile publicitaire', 'un audacieux industriel du savon' et un ardent défenseur de la cause des aveugles dans le monde. Il a aussi construit des automates.

Le Vaudois est presque tombé dans l'oubli et ses films ont longtemps été portés disparus. Ils ont été retrouvés dans des archives parisiennes. L'exposition au Musée Tinguely remet à l'honneur ses films et ses photographies. Elle a été mise sur pied en coopération avec la Fondation Herzog.

