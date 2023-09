Fête et nouvelle oeuvre d'art sur la Place fédérale le 12 septembre

La Suisse célébrera les 175 ans de sa Constitution le 12 septembre. Une fête populaire aura lieu sur la Place fédérale de Berne. L'oeuvre d'art 'Tilo', qui ornera le tympan du Palais fédéral, sera inaugurée à cette occasion.

Le 12 septembre 1848, la Suisse adopte la constitution qui fait d'elle la première démocratie d'Europe. Cette année-là, la Suisse met un terme au conflit entre les cantons libéraux et les cantons conservateurs catholiques en adoptant une nouvelle constitution. Cette charte fondamentale est l'acte de naissance de l'Etat fédéral, qui succède à l'ancienne Confédération des cantons souverains.

Pour l'occasion, une fête populaire aura lieu le mardi 12 septembre sur la Place fédérale dès 17h30. Population et élus sont invités à se rencontrer et partager un moment d'échange et de convivialité. Plusieurs artistes se produiront, annoncent les Services du Parlement dans un communiqué publié mardi.

A 18h48

A 18h48, le Palais fédéral dévoilera son nouveau visage. L'oeuvre qui ornera le tympan de l'édifice sera révélée au public, en présence des artistes Renée Levi et Marcel Schmid. Swisskeramik, la manufacture de Sarnen responsable de la production de 'Tilo' sera sur place afin de présenter le fruit de leur travail.

L'oeuvre est intitulée 'Tilo' en hommage à la Neuchâteloise Tilo Frey (1923-2008), l'une des 12 premières femmes élues au Parlement fédéral, juste après l'introduction du droit de vote et d'éligibilité des femmes en 1971.

Le comité de patronage du jubilé, soit Martin Candinas, président du Conseil national, Brigitte Häberli-Koller, présidente du Conseil des Etats, Elisabeth Baume-Schneider, conseillère fédérale et Yves Donzallaz, président du Tribunal fédéral, sera aussi présent.

Durant la matinée, l'Assemblée fédérale célèbrera également cette date en marge de la session parlementaire d'automne, en présence du Conseil fédéral et du président du Tribunal fédéral. Une cérémonie officielle ponctuera la séance du matin à laquelle ont également été conviés les représentants des gouvernements cantonaux et les ambassadeurs des pays voisins. La Constitution originale de 1848, prêtée par les archives fédérales, sera présentée aux députés.

/ATS