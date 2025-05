Fête de la danse: une flashmob sur « The Code » de Nemo

Pour marquer les 20 ans de la Fête de la Danse, une flashmob va ressembler des centaines de danseurs dans une dizaine de villes en Suisse sur la chanson 'The Code' de Nemo le 17 mai. Du 14 au 18 mai, la danse sera au coin de la rue dans 44 villes, dont 20 romandes.

A seulement quelques heures de la grande finale de l'Eurovision 2025 à Bâle le samedi 17 mai, une flashmob 'Dance Is in the Air' rendra hommage au titre 'The Code' de Nemo, qui a gagné l'an dernier à Malmö. Treize villes sont impliquées, dont Bienne, Genève, Meyrin, Morges, Vevey et Yverdon-les-Bains en Suisse romande.

Les amateurs peuvent apprendre la chorégraphie, imaginée par Muhammed Kaltuk, un chorégraphe issu de la culture hip-hop en Suisse alémanique, grâce à un tutorial en ligne.

https://fetedeladanse.ch/projets-nationaux/dance-is-in-the-air-flash-mob-nazionale/

/ATS